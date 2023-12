Ne treba da me vole navijači Partizana! Ognjen Dobrić: "Nikada incidenti, samo poštovanje!"

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić pričao nakon pobjede nad Partizanom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od Virtusa (77:75) u 17. kolu Evrolige i tako neuspjehom završili prvi dio sezone u elitnom evropskom takmičenju. Ovaj meč bio je i prilika da se Ognjen Dobrić vrati u Beograd i zaigra pod koševima koje izuzetno dobro poznaje jer je godinama nastupao za Crvenu zvezdu.

Na kraju utakmice protiv Partizana Dobrić je razgovarao sa novinarima u Srbiji, otkrivajući im kako je pripremio saigrače za navijače Partizana, ali i kakav odnos ima sa navijačima klubu čiji je najveći rival bio tokom prethodnih godina.

"Jako bitna bitna pobjeda za nas, znali smo kakav je ovo teren i koliko je teško pobijediti ovdje. Stvarno smo odigrali mirno u završnici, bilo je teško detalji su odlučili, moglo je da ode i u drugom pravcu. Bili smo mirnije glave", rekao je Dobrić i dodao: "Većina saigrača je iskusnija od mene, prošli su ove utakmice, pobjede, prvenstva u svojim rukama, znaju kako igraju, možda je to donijelo prevagu, bili su mirni, odigrali kako treba i bili na pravom mjestu."

Nekadašnji ljubimac navijača Crvene zvezde prokomentarisao je i kako je saigrače pripremio za tim Partizana protiv kojeg je igrao u Beogradu. "Drugačije je, specifična je situacija, nisam navikao. Lijepo je vratiti se u Beograd i igrati ovakve mečeve. Rekao sam im da nas očekuje 'vruć' teren i da moramo da budemo 30 odsto bolji za pobjedu. Možda nije bilo lijepo za oko, ali je bitna pobjeda. Štos je u timskoj igri. Igramo jedan za drugog, borimo se jedni za druge. U Evroligi ima mnogo kvalitetnih timova, nas krasi dobra hemija, svi su srećni i zadovoljni, ne samo kvalitet. Ima mnogo stvri koje treba da se poklope, kod nas se poklopilo", zaključio je Dobrić.

Dobrić je imao veoma uspješnu godinu, posebno zbog medalje sa reprezentacijom! "Godina za pamćenje zbog svih tih stvari, prvo reprezentativno takmičenje i medalja, san svakog djeteta koje kreće da se bavi košarkom. Jedan san je ostvaren, promenio sam sredinu, nešto novo i drugačije za mene. Odličan klub i organizacija."

Da li će biti u timu i na Olimpijskim igrama u Parizu? "Daleko je, ima sedam mjeseci do toga. Vidjećemo, ima mnogo vremena. Probaću da naučim italijanski", rekao je Dobrić i osvrnuo se na odnos sa navijačima Partizana: "Nije nikad ni bilo incidenata među nama. Normalno rivalstvo. Ne smatram da bi trebalo da me vole, ali postoji poštovanje i nadam se da će tako i biti. Nismo znali da će biti toliko igračaka. Rečeno nam je da će ih bacati, mnogo ih je bilo i to je dobra stvar."