Borac trijumfom počeo 2024. godinu - Promo savladan u Boriku!

Crveno-plavi su savladali tim iz Donjeg Vakufa u svom prvom meču u novoj godini.

KK Borac Banja Luka trijumfom je otvorio 2024. godinu, savladavši u Boriku ekipu Proma iz Donjeg Vakufa u okviru 14. kola Lige BiH:

BORAC BANJA LUKA – PROMO 67:59

(17:8, 25:16, 10:18, 15:17)

Ključnu prednost igrači Zorana Kašćelana stekli su nakon dvije četvrtine, poslije kojih su bili u prednosti od 18 poena (42:24). Vrlo brzo je na startu trećeg kvartala bilo plus 20 (46:26), poslije čega je ekipa Slobodana Ninića zaprijetila i serijom 10:0 prepolovila taj minus.

Crveno-plavi, ipak, nisu dozvolili gostima do kraja meča još jedan udar, pa su rutinski sačuvaliu prednost i stigli do osme pobjede u bh. prvenstvu, uz šest poraza.

Najistaknutiji pojedinac u banjalučkom taboru bio je Radoš Šešlija, sa dabl-dabl učinkom (16 poena i 11 skokova), Amsal Delalić i Boris Dragojević su postigli po deset poena, dok je dobru rolu imao i Kristijan Ateljević sa devet poena i osam skokova.

Kod gostiju, prvi strijelac je bio Kifer Panter, koji je svih 15 poena postigao u drugom poluvremenu. Nikola Petojević je postigao 11, dok je Dino Alkić upisao deset, uz čak 16 skokova.

U narednom kolu, KK Borac Banja Luka će u derbiju odmjeriti snage sa Širokim.

KK BORAC BANJA LUKA: Dragojević 10, Šešlija 16, Vest 8, V. Bošković 8, Delalić 10, Ateljević 9, Adamović, Grubelič 2, Popović, Gavrić, Simić, S. Bošković 4. Trener: Slobodan Ninić.

PROMO: Košanin 6, Panter 15, Alkić 10, Kit 8, Mulaomerović 2, Ugarak, Imamović, Vasilevski 5, Petojević 11, Kovačević, Josipović 1. Trener: Zoran Kašćelan.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – 14. kolo

Borac Banja Luka – Promo 67:59

13. januar:

Bosna Meridianbet – Orlovik

14. januar:

Mladost – Spars

Prijedor-Spartak – Široki

