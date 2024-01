Bogdanova košmarna noć u NBA ligi! Dugo se nije ovoliko mučio, ali Atlanta je živa!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao loš meč protiv San Antonio Sparsa.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Atlante upisali su veoma važnu pobjedu nad San Antonio Sparsima (109:99) i najavi da bi u narednom periodu mogli da budu u nešto boljoj formi, iako je jedan od najboljih igrača tima bio ispod svog nivoa. Srpski bek i kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović - najbolji igrač Srbije za 2023. godinu - šutirao je veoma tankih 2/10 na meču protiv tima iz Teksasa, koji je završio sa samo pet poena, dva skoka i jednom asistencijom za više od 25 minuta na parketu.

Bila je ovo jedna od najslabijih partija Bogdana Bogdanovića u sezoni, nakon što je prethodnih sedmica igrao u nevjerovatnoj formi i sasvim zasluženo se kandidovao za najboljeg šestog igrača u ligi. Večeras nije bio ni blizu takve uloge, ali najbitnije je da je Atlanta preživjela furiozan povratak Teksašana u drugom delu meča i odbila napade koji su mogli da donesu potpuni preokret.

Već u prvoj četvrtini Hoksi su imali 19 poena prednosti, a do poluvremena su stigli čak i do 35 poena razlike! Djelovalo je da je sve gotovo i da će rutinski do pobjede, ali... Tim Grega Popoviča probudio se u nastavku meča, odigrao jedno od najboljih poluvremena u sezoni i u završnici prišao na samo osam poena razlike. Snage za više nisu imali, pa je pobjeda ostala u hali Atlante.

Za nju je najzaslužniji Trej Jang, koji je inače prva zvijezda tima. Ubacio je 36 poena i podelio čak 13 asistencija, što je bilo dovoljno za ovaj veoma važan trijumf. U poraženom timu istakli su se Viktor Vembanjama sa 26 i Džeremi Sočan sa 23 postignuta poena. Ovog puta nedovoljno...

Rezultati NBA mečeva u ponedjeljak uveče: