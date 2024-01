Evroliga se zaključa, Partizan i Zvezda dobiju pozivnice... I šta onda?! Aco Petrović: Opcija B? Klubovi će ovo uraditi

Poznati hrvatski trener govorio je o daljem razvoju regionalne košarke i ABA lige. I njenom značaju za čitavo područje bivše Jugoslavije - i šire.

Izvor: Dušan Milenković/ATA IMAGES/MN Press/YouTube/ABA liga j.t.d.

Legendarni jugoslovenski i hrvatski as i selektor Hrvatske Aleksandar Aco Petrović govorio je o neophodnosti ABA lige u trenutnom košarkaškom trenutku u regionu i Evropi, objasnivši da za nju u ovom trenutku ne postoji alternativa. Upozorio je i šta bi se desilo da se Evroliga "zaključa".

"Mi nemamo alternativu ABA ligi. Prebacujem se na nešto što se može futuristički desiti za dvije godine. Teoretski, Evroliga se zaključa, Partizan i Zvezda dobiju pozivnice i onda se treba imati opciju 'B', šta u tom trenutku? Tog trenutka sam možda i optimističniji po benefit koji može nastati (od ABA lige) za nacionalne selekcije, jer klubovi neće biti toliko opterećeni jurnjavom za Evroligom i Evrokupom, već će se prebaciti i davati više pažnje mladim igračima, a ova regija zaslužuje da tu bude prepoznata kao regija broj jedan ili broj dva, treba dati tu respekt Špancima, jer su oni ti koji dominiraju u ovom trenutku tim talentima", rekao je on u podkastu "AdmiralBet ABA talks".

Petrović je iskoristio i primjer Mege, istakavši da od rada tog srpskog kluba veliki benefit ima i hrvatska košarka. "Mega je izuzetak i možda neko u segmentu to ima, ali Mega je unikatan klub kada je to u pitanju i kao takvi su autohtoni i neponovljivi u ABA ligi. Ne mogu da ulazim u to koliko ima srpska košarka od toga, ali hrvatska i te kako ima. Jelavić sa 18 godina igra. Pa, čovječe... Za četiri godine možda bude i više od Šarića. Sa aspekta hrvatske košarke mogu samo da govorim pozitivno o tom projektu. Pogledajte i koliko je srpskih reprezentativaca došlo iz tog miljea."

U razgovoru sa legendarnim Žarkom Paspaljem, kapitenom prve, zlatne reprezentacije poslije sankcija, Petrović je našao zajednički stav da je regionalno takmičenje neophodnost. Paspalj je to ovako rekao. "Sve bi trebalo gledati u kontekstu početaka, a na tim temeljima i na kontekstu ljubavi prema košarci danas sjedimo ovdje i pričamo i bez toga ne bismo ovdje sjedili, jer je košarka za ove prostore romantičan, dobar sport, sa dobrim rezultatima, u kojem se samo lijepe stvari dešavaju."