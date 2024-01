Mjesto Zvezdi i Partizanu, a ne Britaniji! Šašić iznio šokantne podatke: Mislim da će biti kao sa Jugoslavijom!

Goran Šašić je izašao i u opširnom razgovoru za ruski "Sport ekspres" govorio o budućnosti Evrolige, ali i budućnosti Zvezde i Partizana u ovom takmičenju.

Izvor: Youtube/NOVA S/Screenshot/MN Press

Izvršni direktor borda organizacije evroligaških trenera Goran Šašić je govorio o mogućnosti povratka ruskih timova u Evroligu, a naglasio je da ne vidi razlog da se nova mjesta u takmičenju dodjeljuju Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji.

Rusija je ranije imala po dva ili tri predstavnika u eliti, ali od marta 2022. godine kada je poćeo rat u Ukrajini nema više njihovih timova u takmičenju. Ove sezone je već krenulo sa razgovorima o tome šta bi trebalo da se desi da se Rusi na čelu as CSKA i Zenitom rate u elitu. Šašić je nedavno bio u Sankt Peterburgu i razgovarao je sa predstavnicima ruskih timova o tome.

"Nisam tako pesimističan. Sličan sličaj se desio sredinom devedesetih kada je Jugoslavija bila podvrgnuta sportskim sankcijama tri godine (1992-1995). Moje je mišljenje da će sportske sankcije prema Rusiji takođe trajati tri godine. To je moja procjena. Opet, ja nisam političar. Nisam predsjednik države da bih odlučivao o tome. Ali mislim da svi treba da gledamo šta radi UEFA. Čim vidimo da UEFA vraća ruske klubove i reprezentaciju to će izazvati domino efekat svake vrste. Nadam se da će Evroliga kao privatna kompanija biti jedna od prvih evropskih organizacija koja će ponovo uključiti ruske timove u svoje članstvo", rekao je on.

Govoreći o članstvu novih timova u Evroligi on je istakao da ne vidi zašto bi se Evroliga otvarala za nove klubove iz Zapadne Evrope. Sa druge strane postoje tržišta koja bi trebalo istražiti. Takođe je pomenuo kako su Crvena zvezda i Partizan zaslužili mnogo veća prava.

"Nikada nisam shvatao zašto Evroliga želi da se proširi klubovima iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije... Mislim da moraju da se fokusiraju na košarkaške temelje. Crvena zvezda, Partizan, Valensija i Virtus mnogo više zaslužuju A licencu od klubova iz te tri zemlje. Dodatno još timova iz Litvanije, Rusije, Grčke, Turske zaslužuju da budu akcionari Evrolige, a drugi tim iz Izraela takođe više zaslužuje mjesto nego timovi iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije..."

Iznio je i šokantne podatke o tome da je zarada Evrolige minimanla kada su u pitanju tržišta Njemačke i Francuske i da bi Evroliga trebalo da se koncentriše na potpuno druga tržišta.

"Da li znate koliko je Evroliga dobila od TV prava u Njemačkoj za deset godina? Nula evra. Ušli smo na francusko tržište, a tamo je situacija još gora. Organizacija je morala da plaća dodatno da bi se takmičenje prenosilo na francuskoj televiziji. A tu pričamo o milionima evra. Na drugoj strani televizijski ugovori u Grčkoj, Izraelu i Turskoj su takvi da organizacija prihoduje oko 10.000.000 evra. Zato se treba fokusirati na zemlje spremne da plate za sadržaj, a ne za Njemačku gdje je prihod nula i na Francusku gdje morate da platite", naglasio je Šašić.

Takođe je podržao projekat Dubaija u Evroligi i istakao da je neophodno pratiti fudbal i šta se dešava sa velikim klubovima koji redovno igraju svoje mečeve u Aziji i Americi.

"To je šansa koju su mnogi najbolji evropski fudbalski klubovi iskoristili i sada igraju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Kataru. Oni vjeruju da je to dobra prilika za sve. To je dalo fudbalu mnogo veći obrt kapitala, tako da ima smisla da košarka prati isti put. Zato sam ja rekao da ću dići obje ruke za projekat Dubaija. Naravno bio bih veoma srećan kad bi se to desilo sljedeće sezone, ali ne bi bio raj svijeta da se desi i za dvije godine", završio je on.