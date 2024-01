Zvezda mu nacrta akciju, a šta on uradi s loptom!? U jedan potez staje sav haos od sezone crveno-bijelih

Bivši košarkaš Zvezde Milutin Aleksić komentarisao je još jedan poraz crveno-bijelih u Evroligi

Crvena zvezda Meridianbet izgubila je protiv Albe još jedan meč u Evroligi razočaravajućom igrom i već po "šablonu", u kojem u prvom dijelu igra bezvoljno, bezidejno i bez energije, a onda pokušava da se iščupa iz minusa u nastavku. Kao i na gostovanju ASVEL-u, Zvezda je izgubila od još jednog tima sa začelja tabele i još jednom je pokazala da definitivno nema kvalitet za plasman u plej-of, Top 8, plej-in... Pogotovo kada u timu nema Miloša Teodosića, kao večeras.

Poslije utakmice i još jedne razočaravajuće igre, bivši košarkaš Zvezde Milutin Aleksić analizirao je poraz crveno-bijelih za "Sport klub". Poslije meča u kojem su Beograđani u Berlinu imali i čak 22 poena minusa, a u završnici došli do trojke za "minus 2", koju nisu iskoristili, on je ovako govorio o meču: "Sve mi je bilo loše, niti jednu pozitivnu stvar nisam vidio kod igrača Zvezde. Otvaranje utakmice jako loše, Jago nije izvukao pouke, nije pokazao da to na šta mu je ukazano treba da promijeni. Igrači Albe upravo ono na šta smo skretali pažnju, dobili su šansu da steknu samopouzdanje. Golobrada su to djeca, ali željna dokazivanja, takav tim moraš da slomiš od početka, Zvezda to nijednog trenutka nije uradila".

"Da pođemo od plejmejkera, Jago je opet imao 20 poena i sebe razigrao, mora da vodi računa kako diše ekipa, kako se ostali igrači osjećaju, nije problem ako se postigne koji poen više sa te pozicije, ali treba cijela ekipa da se razigra. Nekad mi je djelovalo da bez tog njegovog glavinjanja Zvezda nema šta da ponudi, pa ga zato ne obilježavam kao glavnog krivca".

"Hanga se jako kasno budi, ne znam što ne koristi iskustvo u momentima, pogotovo kada odsustvuje Miloš. Vidjelo se koliko Miloš nosi, a nije tako projektovana ova ekipa. Radi to cijele sezone, njegov nedostatak je ogroman, ekipa bez njega djeluje mnogo manje maštovito, sa mnogo manje samopouzdanja. Najviše me brine zaista loše izdanje Luke Mitrovića, razmazio nas je, pružao sjajne partije, a sada promašuje i te svoje floutere, nije tu do promašaja, već tvrdi izbačaji, neki nekontrolisani faulovi, vidi se da se još traži poslije povrede, te reakcije van terena pokazuju da se osjeća nekomforno...".

Govoreći o haosu u igri Zvezde i sezoni u kojoj je nakon povreda Teodosića i Topića novajlija Džavonte Smart prinuđen da "lomi" meč, Aleksić je ukazao i na još jedan loš nastup Dejana Davidovca (0 poena za 16 minuta u igri). "Drugi glavni problem u ovoj utakmici koji se pokazao je izostanak učinka Dejana Davidovca. On mora da vrati drskost. Ovo nije prva utakmica, već su neke utakmice u nizu. Na kraju krajeva, ovo moram da kažem, crta se napad za njega, prima odličnu loptu i šta on uradi? Vrati loptu Bolomboju na šutu za tri poena. To je sve samo stvar samopouzdanja. Sferopulos će morati na tim stvarima ozbiljno da radi", govorio je u dahu Aleksić.

"Statistika potvrđuje moje riječi, ali je ne gledam, već izvlačim utiske gledajući utakmicu. Jeste Luka imao genijalan pas u ćošak za Gedraitisa, ali to je malo s obzirom na to šta nas je navikao i koliku je odgovornost nosio do sada. Nemanja Nedović mora bolje, ne kažem da su svi Tomasovi poeni bili njegovi, ali to sve pokazuje da u ovom momentu Zvezda od svakog igarča mora da dobije mnogo više. Takođe, Gilespi je doveden kao pojačanje, ono što je u derbiju pokazao sam i tada rekao da možemo da se ljutimo da je to proizvod kreacije drugog igrača. Bilo je to tačno i pokazalo se, on mora bolje"

"Sve što su igrači Albe htjeli da napadnu, oni su napali. Utisak mi je bio da su tako naivno ispadali igrači na finte, poput Smarta, juniorski, nezrelo... Kad primiš 51 poen za poluvrijeme u gostima, šanse da se dobije su jako male. Čini mi se da je konstantan problem u Zvezdinom defanzivnom skoku loš, ali večeras je bio ekstremno loš. Lopta se odbijala poslije šuteva Albe i to zagrađivanje čak i poslije dobrih odbrana bilo je jako loše. I to je jedan od glavnih razloga".

Pred Zvezdom je u nedjelju "vječiti derbi" u okviru ABA lige. "Biće to jako značajna utakmica, Zvezda i Partizan jako vode računa o tome da izbore prednost domaćeg terena u ABA ligi. Biće dobar meč, ne znam da li su večeras računali da se neki igrači sačuvali, jer je derbi jako važan jer Zvezda može da ovjeri prvo mjesto, ali to je klub koj mora, treba i može da na svim frontovima podjednako pristupa".

"Navijači su najbolje što je Zvezda ove sezone prikazala, dolaze i pružaju podršku igračima, mislim da će i protiv Valensije da napune halu, kao i protiv Barselone. Prvo treba da budemo realni da je jako teška Evroliga, da svaka pobjeda treba da bude veličana, ozbiljan je kvalitet prekoputa, iako to večeras ne važi".

