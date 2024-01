Tresla se svlačionica Zvezde, košarkaši odmah na ribanju! Janis Sferopulos pobjesnio zbog katastrofe od igre

Trener crveno-bijelih izuzetno ljut poslije poraza od Albe.

Izvor: YOUTUBE/ALBA BERLIN

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Albe, potpuno podbacili u Berlinu i doživjeli poraz od još jednog tima na začelju Evrolige. Ponovo odigravši ispod svog nivoa (mada je i taj nivo ozbiljno doveden u pitanje na "minus 22"), crveno-bijeli su sami takođe doprinijeli da se više ne priča ozbiljno o njihovoj borbi za plasman u Top 8. Razigrali su igrači Zvezde Albu i ona ih je potpuno nadigrala.

Portal "Sportal" prenosi da je Janis Sferopulos izribao igrače poslije meča i tako je vikao da se svlačionica tresla. Grk je bio izuzetno bijesan nakon što je njegov tim razočarao i trenera i grupu od više od 500 navijača koji su vidjeli razočaravajući nastup tima sa Malog Kalemegdana.

"Hoću da čestitam Albi na pobjedi, zaslužili su je, igrali su bolje od nas, posebno u drugoj četvrtini, u kojoj nismo bili spremni da se borimo. Postigli su 33 poena, mi 20. U trećoj četvrtini vjerujem da smo u prvih pet-šest minuta bili fokusirani, pratili smo plan, u posljednjoj smo pokušali da se vratimo, ali to nije bilo dovoljno da pobijedimo u gostima", rekao je smireno Grk na konferenciji za novinare. Međutim, u njemu je kuvalo i to su osjetili igrači. A da li su njegove riječi došle do njih?

Crvena zvezda početkom godine je u seriji mečeva u kojima mora da pobijedi da bi zadržala šansu za plasman u sljedeću fazu, ali u toj seriji niže loše rezultate, a ne pobjede. Izgubila je od Asvela i Albe, ekipa koje po svakom kriterijumu mora da savlada, a uz to je doživjela i poraz protiv Baskonije u Štark areni. Na kraju haotičnog i neuspješnog evroligaškog januara, Zvezda će u nedjelju igrati jako bitan "vječiti derbi" u okviru ABA lige protiv Partizana. Biće to već četvrti okršaj najboljih srpskih timova ove sezone i nosi veliki značaj u borbi za prvo mjesto na tabeli ABA lige.