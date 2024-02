Bjelica je mene vrijeđao i napadao, imam poruke! Petković se oglasio poslije skandala: "Laže, on je rođeni partizanovac"

Nikola Petković oglasio se povodom napada na Nemanju Bjelicu.

Nikola Petković oglasio se povodom napada na Nemanju Bjelicu. Poslije svega što se dogodilo u ponedjeljak u jednoj igraonici, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde se javio. Izdao je saopštenje u kome objašnjava svoju verziju događaja.

Prema njegovim tvrdnjama za sve je kriv srpski košarkaš, a ne on. Evo šta se sve nalazi u saopštenju.

"Obraćam se povodom laži koje su pisane prethodnog dana, ali nikome ne zamjeram jer mediji ne znaju istinu i pozadinu priče! N. B. nije napadnut već je lično on napadač, lažna žrtva svojih riječi i djela. N. B. je posljednja tri-četiri mjeseca konstantno na dnevnom nivou vrijeđao i napadao mene a ja njega nikada i nigdje spominjao nisam. U svojoj odbrani imam mnostvo njegovih poruka u kojima mene vrijeđa bez ikakvog osnova", navodi se na početku saopštenja.

Zatim pojašnjava situaciju iz igraonice.

"Moj prilazak njemu je bio isključivo pitanje zašto mene vrijeđa i spominje svakodnevno kad on nema nikakve veze sa mnom. Za zvezdašku javnost je jako bitno da zna da je on rođeni partizanovac i da mu sem bivše žene niko u porodici kao ni on ne navija za Zvezdu. Izvor je tačan i naravno znate ko. Sve sto je rekao je laž, a da ja budem zadržan u pritivoru je zvao preko veze, a ljude koji su za to urgirali ću ako budem morao javno imenovati u svim medijima. Kao i izjavu advokatice N. B. da će me uništiti. Hvala puno, Nikola Petković", zaključuje se u saopštenju.