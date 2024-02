Bivši igrač Zvezde komentarisao Gilepsija: Kad vidim njega, dođe mi da pozovem Čovića...

Bivši košarkaš Crvene zvezde komentarisao novig člana crveno-bijelih.

Bivši košarkaš KK Crvena zvezda, Mirko Milićević (58), komentarisao je najnovija pojačanja Zvezde, centra Fredija Gilespija i beka Džavontea Smarta i ocenio da nisu na nivou crveno-belih. U podkastu "Jao Mile", on je posebno slikovito govorio o Gilespiju, koji jeste bio "iks faktor" u evroligaškom derbiju Zvezda - Partizan, ali je od dolaska u klub prije mjesec i po ipak pokazao malo.

"Kad vidim Gilespija, dođe mi da pozovem Čovića, da mu kažem - dajte mi dva mjeseca treninga, a ne želim, jer sam postao igrač u Zvezdi... Neka 90 odsto svojih prihoda koje dobija da Milošu Teodosiću i da se moli za Miloševo zdravlje da se ne povređuje... Kad sam vidio kako izvodi slobodna bacanja, onda sam shvatio da je moj pokojni Rajko Žižić bio Nurejev za njega, da je to bila mekoća", rekao je on.

Govorio je Zvezdin 211 centimetara visoki centar iz osamdesetih i o beku Smartu.

"Onda ovaj Amerikanac bek što je došao, počne nešto kako treba, pa pokaže koliki je divljak, onda počnu šutevi sa centra..."

Milićević je rođen u Novom Sadu 1965. godine, odrastao je u Gajdobri, a osamdesetih je igrao za Zvezdu, Cibonu, potom je prešao u Vojvodinu, pa igrao u inostranstvu za niz timova, Hapoel Jerusalim, Valjadolid, Napoli, AEK, Apolon Patra, Turk Telekom Karšijaku, Turk Telekom...

Završio je karijeru u Turskoj 2005. godine. U Zvezdi je stekao reputaciju odličnog defanzivca i imao je nadimak "Zvijer", jer vodi porijeklo iz "Zvijerinja" kod Bileće.

Fredi Gilespi, o kojem je Milićević pričao, odigrao je u dresu Zvezde daleko najbolji meč protiv Partizana, u pomenutom derbiju u kojem je ubacio 14 poena i poslije utakmice dobio čestitke trenera crno-bijelih Željka Obradovića na terenu.

"On je profitirao na tome što igra sa saigračima koji razumiju košarku. Pričam za spoljne igrače Zvezde. To što je uradio večeras je isključivo njihova zasluga, Nedovića, Teodosića, Jaga, Hange, svih koji su igrali... To sa njim nema velike veze", rekao je Željko Obradović na konferenciji za novinare o centru Zvezde.

