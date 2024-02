Čović se oglasio o "odlasku" Teodosića: Bahati Italijani imaju neke fiksaciije!

Nebojša Čović govorio je o odlasku Miloša Teodosića iz Crvene zvezde, nakon senzacionalnih vijesti iz Italije.

Izvor: MN Press/ATA Images/Bane T. Stojanovic

Danas je iz Italije stigla senzacionalna vijest da predsjednik drugoligaša Trapanija pregovara sa Milošem Teodosićem, a prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović je gostujući na "Studiju B" pojasnio da to nikako nije istina.

"Znate, ne možemo da reagujemo u ovom slučaju na bahate izjave još bahatijih, bogatijih nekakvih Italijana koji imaju neke fiksacije. Teo je u Zvezdi, Teo će u Zvezdi i završiti karijeru, vidjećemo kada, vjerovatno kada on bude odlučio", naglasio je Nebojša Čović i osvrnuo se na izjavu bivšeg košarakaša Zvezde Mirka Milićevića koji je kritikovao dolazak Fredija Gilespija.

"Ne možete nikome da kažete šta treba da radi. Pomalo je onako nepotrebno da neki naši bivši igrači te stvari komentarišu, pritom ja ne sumnjam u njihove dobre namjere. Međutim, ima onih puno zlonamjenih koji to prave, kao što je Milićević zvani 'Guza' komentarisao Gilespija. Sve je to u redu, samo nije baš to tako. I razumijem njihov emotivni naboj ali, Bože moj, mi imamo sada Zvezdu koja deset godina igra u kontinuitetu u Evroligi. Ja ne bih podsjećao na vremena kad su oni igrali, šta je onda Zvezda igrala i gdje je onda bila. Oni moraju da shvate da je to za priču u našoj kući. Znate, ovdje se prave tanderbali i proslave oko svakojakih 'kostolomaca' i ostalih stvari. Mi naše priče u kući, u Zvezdi, treba da izanaliziramo i da postavimo dobro", poručio je Čović.

Prema riječima Čovića, sada je trener Janis Sferopulos odlučio da dođe Giilespi za koga kaže da nije igrač koji "pušta kišu" i da je potrebno strpljenje:

"On je igrač koji zavisi od igre spoljnih igrača, tačnije od plejmejkera. A on je, koliko sam ja bio upoznat, ljetos figurirao za centra u Partizanu ako dođe Mirotić. Tako da će Gilespi odraditi svoj posao. Kao što ste vidjeli, on je već na derbiju dobar dio svog posla odradio. Što se tiče Smarta, takođe je odluka stručnog štaba poslije velikog i dugog skautovanja, jer nemate na tržištu igrača. Smart je prvi put u Evropi i čovjek nije vezao ni mjesec dana. I on je takođe sasvim pristojno odigrao neke utakmice. Biće potrebno vrijeme i to će doći na svoje mjesto".

Što se tiče poraza u Podgorici, Čović ističe da se "ništa bitno zapravo nije desilo", osim da ne smije da se dešava da se Zvezda "onako ponaša i igra":

"Izgubiti utakmicu, Bože moj, može, ali način na koji se to događa mora da bude dostojanstven za Crvenu zvezdu. Ja mogu da razumijem sve, umor i mnogo utakmica... Međutim, niko tu ništa nije krio. Svi smo sve znali. I igrači, i uprava, i stručni štab. Utakmica sa Žalgirisom je jako važna. Molim navijače da dođu u što većem broju i da svi zajedno napravimo dobar rezultat. Posijle toga nam ide utakmica sa Zadrom, pa onda idemo na Kup Radivoja Koraća u Niš", zaključio je Čović.

Podsetimo, danas je posljednji dan prelaznog roka u Evroligi i najvjerovatnije će Crvena zvezda dovesti još jednog igrača, dok paralelno sa tim vodi i važne pregovore sa Dejanom Bodirogom oko "A" licence.

