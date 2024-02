Goran Grbović: Mirotić je lagao, zbog njega je izgubljen Madar!

Goran Grbović pričao je o Nikoli Mirotiću, Jamu Madaru, Partizanu, Željku Obradoviću...

Izvor: MN PRESS

Partizan je upao u rezultatsku krizu i doživio pet poraza u nizu. Uspio je donekle da se iskupi ubjedljivom pobjedom protiv Igokee pred odlazak na Kup u Nišu, tamo će se voditi bitka za "Žućkovu ljevicu". Željko Obradović objavio je spisak, bez Bruna Kabokla, Mateuša Ponitke i Džejlina Smita.

Dok se čeka početak takmičenja u Nišu Goran Grbović pričao je o dosadašnjem dijelu sezone crno-bijelih. Najviše polemike vodi se u vezi poraza od Bajerna kada Kevin Panter nije napravio faul u završnici meča iako je Željko to tražio. "Uvijek je to odluka igrača, oni odlučuju. Igrao sam sa takvima, i ja sam bio košarkaš. U posljednjih 10 sekundi odlučujem ja na terenu ili svi moji saigrači. Ako trener kaže da praviš faul, praviš ga u prvoj sekundi i na prvom dodavanju. To je trenerska odluka. Postoji momenat kad ti trener drži taktiku da praviš faul u petoj sekundi i to je u redu", počeo je Grbović razgovor za "Alo".

Zbog odluke da se ne pravi taj faul Silvan Francisko dao je trojku preko Frenka Kaminskog. "Napravio je nekoliko driblinga da bi se odvojio od njega, krenuo je lijevo, desno, pa opet desno, ušao je u reket, e tad se pravi faul, na pet sekundi prije kraja, ne dozvoljavaš mu da šutne za tri, to je bila lična odluka Kaminskog, mogao je da odluči cijeli meč, bilo bi neriješeno u najgorem slučaju da je dao dva penala, igrali bi se produžeci gdje bi vjerovatno dobili, faul je morao da se pravi."

Na pitanje šta je problem crno-bijelih dao je direktan odgovor. "Jednostavno je, Partizan nema plejmejkera i centra. Ako nemaš pleja, nema ko da ti 'vozi', nema tempa. Bez centra nemaš oko koga da skupljaš odbranu. Doužer je košgeter, Naneli takođe, Panter isto. Šta imaš od plejeva? Jaramaza, Anđušića koji je isto košgeter. Smit je došao, mada što se mene tiče nije ni morao da dođe, jer nije kalibar za Evroligu. Kaminski nije centar, nego 'pop' igrač, otvara se spolja, kao i Kaboklo i Smailagić, nijedan od njih ne zna igru leđima. Kad ste vidjeli da neko od njih dvojice u tri napada ide ispod koša? Nijednom! U tome je smisao, nema ni centra ni pleja, a bez plejmejkera nema tempa, kontra je samo kad je povuku Naneli ili Doužer. Aleksa ima problem jer je ljevoruk i kod njega je nezgodno što ti takvi igrači uglavnom ne dodaju na šutersku ruku, on treba da bude zamjena za pleja ili da igra više na poziciji beka, odatle najviše pogađa."

Zatim se vratio na početak sezone i već viđen dolazak Nikole Mirotića. "Tada su se dešavale gluposti i Nikoline laži. Koliko god da je bio poštovan, slagao je i to je cijela istina. Izgubili smo Madara u međuvremenu zbog njega, meni je Jam bio važniji za konstalaciju ekipe nego on. Mirotić je zamjenljiv, Madar nije. Trebalo je da bude glavni motor ove ekipe i to je najteža stvar koja se desila Partizanu od kako je Željko došao. Postao bi NBA igrač ovdje, a tamo će završiti u Makabiju kao odličan igrač, a ovdje bi postao vrhunski. Da je ostao, ne bi bilo tih izgubljenih lopti koje gubi Doužer koji se navikava na Evropu i Panter koga drže visoko u tim zamkama. Teško postižemo poene, nema ništa izgrađeno."

Nastavio je da priča o prelaznom roku. "Sa Mirotićem smo pregovarali 23 dana, rekao bih da se u istoriji menadžerske kulture to nije desilo, da se toliko pregovara sa nekim, pa da je i Majkl Džordan. Dogovara se sve to u jednom danu, mnogo vremena nam je oduzeo, koncepcija je bila zasnovana na njemu i to je znao. Partizan je izgubio 20 dana i nije dobio igrača, nije se vodilo računa o igračima koji su tu, dio administracije je kriv, nije isplaćena ta posljednja zarada i iskorišćen je momenat za Madara i to je menadžerski dio. Kada je Nikola odustao, nije bilo šta da se kupi, sve se prodalo u te tri nedjelje. Vidjeli ste šta se poslije toga kupovalo. Željko nije osvojio 9 titula prvaka Evrope tako, već na način što sprema tim, zna dobro šta treba da igra i strateški gleda unapred, mnogo vremena je tu izgubljeno. On je pregovarao i sa nama i Panatinaikosom, Armanijem, sa kim sve nije. Te njegove priče ne piju vodu. Svaka mu čast kao čovjeku i humanitarcu, ali ovo pričam sa košarkaške strane, nije bilo pošteno prema Partizanu. Zato je sada najvažnija stvar zadržati Željka u Partizanu."

Osvrnuo se potom na težak poraz od Splita koji je bio neka vrsta šamara za tim. "Jezgro stranaca je tu, ali mislim da domaći igrači nisu ispratili te standarde što se vidjelo protiv Splita. To su mečevi koji se dobijaju sa drugim timom, isto se desilo i sa Zvezdom. Željko voli da igra tu košarku sa 'lažnim peticama', poput Veselog. Kada se uđe u dio sezone gdje se igra za poziciju na tabeli, igra se čvršće, skautira se, ima više povreda... Razočaran sam, imaš ovakvu atmosferu, navijače, niko ti neće zamjeriti ako daš maksimum. Mene bi bilo sramota da igram tu utakmicu, izašao bih sa terena ili bih napravio nesportsku ili bih se pobio sa nekim protiv Splita. Nikada u životu nisam igrao takav meč. Ako oni to ne osjećaju, onda je to nešto drugo."

Za kraj je govorio o mogućnosti da "vječiti" dobiju A licencu Evrolige. "Ne znam da li će se to desiti, sve zavisi od finansija Evrolige, šta su planirali, mada ne smije da se zanemari i što punimo statistiku gledanosti Evrolige koja je drugo najjače košarkaško takmičenje poslije NBA. Ne znam ni da li će mijenjati format, od toga dosta zavisi, ako se bude mijenjao, mislim da će dobiti licencu kojom postajete privremeni ili stalni vlasnik što olakšava planove i pripremu. Biće razgovora o tome sigurno, jer će ABA liga u jednom momentu izgubiti smisao, ako uđe Dubai u ligu, onda je to neka druga priča", zaključio je Grbović.