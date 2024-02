Lejkersi htjeli da trejduju Lebrona, sekunde nas dijelile od novog supertima!

Lebron Džejms i Stef Kari su umalo postali saigrači.

Situacija u L.A. Lejkersima sada nije ni blizu idealna, sve više se priča o nezadovoljstvu dvije glavne zvijezde Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa, pa se čak spominjalo da bi "Kralj" mogao da bude trejdovan na kraju prelaznog roka. Ipak, to se nije desilo, ali nikako to nije znak da Lejkersi nisu pokušali da se to desi.