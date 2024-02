Igor Rakočević o Ol staru: Razmažene zvijezde, mekana igra...Sramota je šta su napravili od NBA lige

Srpski as i nekadašnji NBA košarkaš razočaran Ol-star vikendom, ali i tendencijama koje odavno vladaju u NBA ligi

Bivši srpski as Igor Rakočević rekao je da je NBA Ol-star vikend uništen i da cijela NBA liga (u kojoj je igrao) ide u smjeru koji mu se ne sviđa. Trostruki osvajač priznanja "Alfonso Ford", za najboljeg strelca Evrolige, igrao je u NBA ligi u sezoni 2002/03, ali prema njegovom mišljenju najjača liga na svijetu više ne liči na to takmičenje, kao ni na ono iz devedesetih. A u Ol-staru vidi pravi primjer za to.

"Nekada sam se budio usred noći da gledam NBA Ol-star, snimao na kasete i gledao po 200 puta istu utakmicu... Utakmice kao finale plej-ofa, igrači koji su držali do sebe, davali maksimum i pokušavali da dokažu jedni drugima ko je bolji i da donesu pobjedu svojoj 'strani' NBA. A, danas su toliko uništili Ol-star, bezveznim skil-čelindžom, nezalaganjem na utakmici do nivoa sramote, igrači namjernim 'propuštanjem' protivnika, šutiranjem sa 10 metara... Da godinama već ne gledam", napisao je bivši kapiten Zvezde.

"Totalna komercijalizacija i razmaženost 'zvijezda'. Nažalost, cijeli NBA ide u tom smjeru ODAVNO, uz rijetke igrače i ekipe koji su izuzeci. Mekana igra, nevraćanje u odbranu, milion prekida, odsustvo bilo koje količine ozbiljne taktike (pogotovo u odbrani), neodgovornost, pa i najboljih igrača, tehničke greške za najmanje ispoljavanje emocija... Ali najveća reprezentacija ovoga je na Ol-staru. Eventualno pogledam hajlajts zakucavanja, da vidim nova fizička dostignuća", dodao je Rakočević.

Nedavni Ol-star vikend donio je utakmicu za najviše poena jednog tima u utakmici (Istok je ubacio 211), mada je objektivno rečeno to bilo sve osim "utakmice". Lakše nego na zagrijavanju, košarkaši su šetali sa jednog na drugi kraj terena, nekad šutirali i sa svoje polovine i ukupno ubacili 67 trojki, što je takođe rekord. Isto tako, oboren je i rekord u broju napravljenih faulova, jer su u nedjelju na Ol-star meču napravljena samo tri prekršaja. Poređenja radi, 1993. godine bilo ih je 62! I to dokazuje da dok se igrači zaista zabavljaju, ljubitelji košarke to odavno ne gledaju ili gledaju uz dosta truda.