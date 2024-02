Nebojša Čović: Neka se u Partizanu dogovore ko laže, predsjednik ili trener!

Nebojša Čović pričao je o Crvenoj zvezdi, Partizanu, Željku Obradoviću...

Nebojša Čović oglasio se ponovo u vezi Crvene zvezde, Partizana, priče o budžetima i raznim temama koje su se pojavile u medijima u posljednje vrijeme. Još jednom je objasnio kako funkcionišu finansije kluba i kako sve to izgleda na Malom Kalemegdanu. Spomenuo je i pomoć države.

"Nisam imao predstavu da treba da pričamo o košarci. Ne znam ko vam piše ovako o prepucavanju. Ko se sa kim prepucava, Zvezda nije rekla ništa, trener Partizana Željko Obradović rekao ono što je rekao, pa je predsjednik države Aleksandar Vučić rekao i objasnio ono što se zapravo događa. I sad se Zvezda prepucava? O čemu se radi. Možda neko to želi. Čuo sam priču koja je bila. Kada ne bi znao pozadinu i kada ne bi bio naivan, vjerovao bih u to. Zvezda godinama unazad objavljuje finansijsko poslovanje, ništa nije sakriveno niti će biti. Zahvalni smo na svakoj pari od države, pomaže nam jako puno da funkcionišemo. Ne stidimo se toga, to je naša država, predstavljamo naš grad i državu i ta relacija je jasna", počeo je Čović gostovanje na TV "Prva".

Nastavio je svoje izlaganje. "Isticali smo koliko smo novca dobijali godinama niti su naši navijači pjevali onu pjesmu o Arapima, Rusima. Sam predsjednik je rekao da duguju 6 miliona evra za porez, vidim u konsolidovanom bilansu da je to oko 600 miliona dinara. Mi dugujemo nešto manje od milion evra, imamo nesporazum koji ćemo nadam se riješiti, a to je obračunavanje poreza. Zvezda je 2011. godine blokirana zbog duga za porez od 80.000 evra, blokirana, što je ušlo u UPPR. Neko nije blokiran zbog duga od 10 miliona evra koliko je bilo. Sam predsjednik je rekao da su dobijali novac, 401.200.000 dinara u septembru 2023. godine i kada se sve sabere, uplaćen je dio poreza i ostalo je oko 6 miliona. Ne razumijem što se mi tu ubacujemo. Kada država daje pare onda je u obavezi da kontroliše kako je dala pare i kako su potrošene. Zašto je problem ulaska Budžetske i Poreske inspekcije? Nije to nikakav problem za nas. Kada država uđe i kontorliše, onda je dužna da pruži informaciju u javnosti i da ona bude apsolutno tačna."

Pojasnio je i dugovanja Zvezde. "Kao klub ste dužni da vam svi igrači budu u radnom odnosu, da postoji ugovor o radu i ugovoru o naknadama. Radi se o različitim poreskim stopama. Ugovori o naknadama idu na oko 11,7 odsto. Nijednu isplatu nismo uradili bez te obaveze. Mi dugujemo za PDV, oko 5,5 miliona evra smo inkasirali na kartama, što sezonskim, što dnevnim i za to dajemo 10 odsto za porez. Pravi se priča da je Partizan avangarda, a tamo vrijeđaju sve žive, tako to funkcioniše. Zvezdini navijači to nikada nisu radili. Što bi mi krili šta smo dobili od države?"

Dan ranije je prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović pričao o finansijama. "Neću da ulazim u to šta je Mijailović rekao, niti sam danas došao u studio zbog toga. Nisam došao da pričam o njemu i Partizanu, niti me to interesuje. Mi smo od države dobili oko 39 miliona evra, pričam sa 31.12.2023. godine od juna 2011. godine, pa nadalje. U ukupnim našim prihodima to je 41 odsto. Mi u ovim parama nismo imali nijedno preduzeće koje je indirektno ubacivalo pare u naš budžet. Neka ovi drugi kažu koliko su dobili iz telekomunikacije, automobila, građevinskih poslova i tako dalje. Mi nijednog trenera nije bilo blizu milion eura, za 13 trenera smo dali 4,3 miliona, ne znam koliko su oni potrošili. Sferopulos dobija 320.000 evra za ovu sezonu. Kada gledamo zvanične izvještaje na sajtovima klubovima, od dolaska Željka zbirni budžeti dva kluba, uključujući i tekuću, Partizan 59 miliona i 800, Zvezda 34 miliona i 300. Neka oni imaju i 100 miliona, dao Bog, oni su prosječno imali 19,9, mi 11,4, ako bih išao po trofejima, mi smo osvojili šest, po svakom trofeju imamo znatno manja ulaganja, ispadne da smo utrošili 5,7 miliona, a Partizan ima 1 i to je 59 miliona. Da se ne bavim tim stvarima, zahvalni smo državi koja ulaže i u nas i u druge sportove, teško bismo funkconisali bez države. Ali, onda ne bi bili na ovom nivou Evrolige. Mi smo 2016/17 imali budžet oko 4,5 miliona evra i ušli smo u top8 i igrali sa CSKA. Radi istine, znam da to ide društvene mreže, vrijeđanje, pljuvanje."

Zatim je "pecnuo" i trener Partizana Željka Obradovića zbog izjave poslije Kupa. "Sad su odjednom interesantni podaci, tabele, kada je Zvezda to objavljivala, pričalo se Čovićeve eksel tabele. Šta hoćete? Da se prepucavamo. Sigurno to nećemo raditi, nemamo sa kim. Ili hoćete da projektujete. Samo neka se dogovore ko laže, da li predsjednik kluba ili trener?Posao trenera i posao svih trenera dok sam ja u klubu je da se bave terenom, ne parama i politikom. Gledajte svoja posla, vi svoja, mi svoja i to je to. Pritisak na Zvezdu niko nije htio da prouči kakav je bio 2007. godine, kada je zamalo uništena. To je živa istina... Mi vodimo našu politiku i naše stvari, rekli smo sve sa naše strane, mi smo 50 puta rekli, neke nije zanimalo. Zašto drugi nisu iznosili svoje brojke? Mi smo uvijek radili regularno sve", zaključio je Čović.