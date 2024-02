I mlada dama je pokušala, a Duško Ivanović je gubio ono malo kose! Čović otkrio kako je u Zvezdi "puklo" sa Nejpirom

"Htio je odmah da ga otjera!", otkrio je predsjednik Zvezde o "slučaju Šabaz Nejpijr".

Predsjednik KK Crvena zvezda Meridianbet Nebojša Čović govorio je u podkastu kod Luke i Kuzme i o novoj saradnici u klubu - psihologu koja radi sa košarkašima. Zajedno sa njom, klub je jesenas pokušavao da pomogne Amerikancu Šabazu Nejpijeru da ne bude potpuni promašaj, ali ni to nije pomoglo.

"Ima, ona mlada dama koju vidite da sjedi gdje i ja sedim, iza nas, ona je od ove sezone počela da se bavi i mislim da je to pravi potez i prava stvar. Da bi to trebalo dizati na još viši nivo", rekao je Čović.

On je otkrio da je sve počelo još ljetos, kada se plejmejker nije pojavio u Beogradu kada je trebalo. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović odmah je imao želju da ga kazni za to. "Šabaz? Ne bi bilo profesionalno da sada kažem, ali pokušalo se, radilo se mnogo sa njim, dosta stvari je sugerisala, u smislu da li bi moglo da se nešto uradi ili ne, da ne širim dalje. Šabaz je jedan obrazovan momak i sve, ali... To nam je od početka napravilo veliki poremećaj. Ivanović je od početka bio maksimalno za Šabaza i to je bilo sve u redu, a onda je Šabaz u jednom trenutku rekao da će kasniti pet dana. I onda je Dušku i ono malo kose na prednjem dijelu glave otpalo. Takva reakcija, a mi smo potpisali garantovani ugovor... Rekao je odmah 'Tjeramo ga'. Šabaz je imao porodične probleme, kasnio je, a mi smo to odobrili, a Duško je od tog trenutka pravio neki gard", kazao je on.

"Od tog trenutka je krenulo to između njega i Duška. Nije Duško otišao zbog njega, kao što ni Bjelica nije otišao zbog Duška, već vidjeli ste proteklih nedjelja problematiku. A drugo, Bjelica je trebalo da naplati cijeli ugovor od Fenerbahčea. I uopšte nije bila stvar do nas. Poštujemo Bjelicu, a sa Šabazom je bila ova muka. Kad je došao Sferopulos, rekao mu je 'Maksimalno vjerujem u tebe, ti si mi prvi plej'. Šta drugo da mu kaže? Zapravo, vidite, i ono što je slabo prisutno u javnosti je ponašanje jednog Miloša Teodosića sa 37 godina. Održao je čas košarke u Nišu, a nismo imali sreće da imamo Tea u nekim utakmicama u Evroligi. Da u tim godinama ima taj pristup i želju, a sjetite se kad je došao kakvi su naslovi bili. Da li vjerujem u njega? Do kraja. On je u velikoj mjeri naš, moj proizvod. Zainteresovani smo da produži i za sljedeću sezonu. Neka igra koliko hoće. Dok god bude igrao, daće doprinos"

Govorio je Čović o Ivanoviću veoma pohvalno. "Duško je zahtjevan, izvanredan trener, jedan od najboljih koji su radili u Zvezdi. Izvanredno obrazovan čovjek, takođe, a nema puno trenera sa tim karakteristikama. Međutim, i on je neko vrijeme istrošio, a moje nije samo da pravim poteze i odluke koje se sviđaju svima, ali morate i neprijatne odluke da donosite"

Nejpijer se krajem 2023. vratio u Armani i ni tamo mu ne ide najbolje, a Duško Ivanović je poslije jesenjeg rastanka sa Zvezdom preuzeo Baskonijom i sa njom je na dobrom putu da se plasira u plej-of Evrolige.

