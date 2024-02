Nebojša Čović progovorio o licenci Evrolige i pojačanjima Crvene zvezde

Nebojša Čović pričao je o ambicijama Crvene zvezde, potencijalnim pojačanjima, A licenci...

Izvor: Printscreen/Prva TV

Hoće li Crvena zvezda Meridianbet i Partizan dobiti A licence Evrolige, šta se dešava u vezi podjele beogradske Arene, ko bi mogao da dođe od pojačanja u narednoj sezoni na Mali Kalemegdan? To su samo neke od tema o kojima je pričao Nebojša Čović.

Potvrdio je da još uvijek postoji problem u vezi treninga crveno-bijelih. "Mi još uvijek ne možemo da uđemo u malu halu Arene. Malo treniramo u Pioniru, nešto u velikoj sali kada je slobodna u Areni, jedan dio na Čukaričkoj padini, jer jedna hala nije srušena. Ništa još nažalost nije riješeno sa Arenom, nemamo potpisane ugovore i bez toga ne možemo da plaćamo Arenu. Ne možemo da platimo bez ugovora, kada to uradimo, uredno ćemo plaćati svoje obaveze", rekao je Čović na gostovanju na TV "Prva".

Spomennuo je Evroligu i pehare. "Onda se pokrene priča da nisu važni trofeji, nego da se gleda kako stojite u Evropi? Mi pobjeđujemo i u Evropi, ovdje dolaze, zbog košarke, najveći evropski klubovi. Maksimalno se zalažem da dva srpska kluba budu u Evroligi, da to budu Partizan i Zvezda, jer to i zaslužuju. Znate li koliko to košta marketinški? To su nemjerljive stvari, vrhunac za promociju zemlje."

Na "A licencu" Evrolige će još čekati "vječiti rivali". "Nije realno u sljedećoj sezoni da bude A licenci, vidjećemo za dalje."

Poslije kratke pauze je analizirao sezonu. "Zadovoljan sam urađenim do sad,a možda je mogao da bude bolji rezultat u Evroligi, ali kakva saplitanja imamo, dobri smo. Mi smo u Niš otišli sa Teodosićem koji nije imao nijedan trening, Lazić je imao jedan, nema igrača koji nije bio povrijeđen i to se odrazilo na neke mečeve gdje su očekivanja bila veća. U tom takmičenju imate Real koji se izdvojio, igraćemo dalje kola koja su ostala, da probamo, ništa još nije završeno. U ABA držimo prvo mjesto, moramo da budemo oprezni, biće raznih iskušenja i pokušaja raznih saplitanja. Samo naivni treba da budu opušteni. Što se tiče Superlige Srbije, poštujemo našu ligu, dobijamo pare od svoje države, nemamo tu mogućnost da bojkotujemo našu ligu kao neki, igraćemo to i ambicija je da osvojimo i ABA i KLS. Ambicije o Evroligi ćemo probati da ostvarimo, nismo imali sreće, bilo je problema, to nije izgovor."

Otkrio je i stanje povreda Nikole Topića i Miloša Teodosića. "Topića očekujem sredinom aprila, Teodosića uskoro očekujem potpuno u redu, neke druge povrede trenutno nemamo. Ovaj međuperiod iskorišćen je da se odrade neke stvari. Dolaze Mitrović i Davidovac u utorak iz reprezentacije, kao i Jago, Gedraitis, Hanga i Tobi, šestorica su van tima, tako su se radili treningzi od Kupa. Atmosfera je dobra, vidjećemo, radimo dalje na ciljevima. Od 2012. godine mi smo najuspješniji klub u zemlji, pošto se uspjeh mjeri po trofejima, osvojili smo 23 trofeja i nemamo kome da se pravdamo. Molimo samo državu da objavi sve nalaze koji budu bili, mi ćemo redovno objavljivati za javnost. Mi se nikada nećemo stidjeti za pomoć koju smo dobili od države. To nam je veliko zadovoljstvo."

Nije htio da priča o tome ko će ostati u klubu i naredne sezone. "To zavisi najviše od trenera i stručnog štaba i igrača."

Nedavno je ispričao da klub radi na dovođenju Nikole Kalinića, kao i da se prate Nikola Jović i Stefan Jović. "Prvenstveno pričamo sa domaćim igračima, razmišljamo i radimo na tome. Dok traje Evroliga i liga uopšte, bilo bi nekorektno prema drugim klubovima. Imamo razmišljanja, nemamo kontakte, to nije u konstrukciji fer-pleja. Mi naše igrače finansiramo iz budžeta kluba, ne iz drugih budžeta, kako neki kažu. I mi i Partizan imamo istu poziciju, nemamo A licencu. Real dođe i prijavi gubitak od preko 100 miliona evra i dođe fudbalski klub i to 'počisti' i oni idu dalje. Mi te mogućnosti nemamo, idemo dalje", završio je Čović.