Hvala vladi, gradu, državi, sponzorima... Oglasio se "Žoc": Cilj je da se Partizan sam finansira!

Željko Obradović govorio o finansiranju Partizana sada i u budućnosti.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Željko Obradović nije se oglašavao u javnosti još od burne konferencije za medije poslije poraza Partizana u finalu Kupa Radivoja Koraća protiv Crvene zvezde u Nišu. Tada je Obradović objašnjavao "zbog čega Partizan nije državni projekat" što je podiglo buru u javnosti zbog koje je na kraju reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tačno 11 dana kasnije, pred važan meč sa turskim Efesom u Evroligi, Obradović se dotakao teme finansiranja kluba.

"Apsolutno stojim iza svake riječi koje sam tamo rekao. Čak bih mogao da dodam, da ono što sam insistirao, da ljudi iz kluba izađu sa podacima i pokazalo se sve onako kako jeste. Mislim da je svima sad jasno i ne treba ništa da dodajem", naglasio je "Žoc" u razgovoru za "Sport Klub".

"Ima jedna važna stvar da bi ljudi shvatili neke stvari: strateški cilj Partizana na startu sezone je postavljen i to je da budemo stalni član Evrolige, drugi strateški cilj je da se finansiramo iz sopstvenih izvora. I da bismo bili stalni član Evrolige, to je ono što oni traže - da imamo sopstvene izvore prihoda. Znam da mnogo firmi, sponzora, vlada, grad, država, pomažu Partizan i zahvalan sam na tome. U kolikoj mjeri, to nije moja stvar, to se drugi ljudi bave time. Ja sam izašao i rekao ono što svi u ovom trenutku znaju i što su razumjeli. Hvala svakome ko pomaže Partizanu, ali strategija naša u budućnosti - da bismo bili stalni članovi Evrolige - prosto je da imamo sopstvene izvore finansiranja i da zavisimo sami od sebe", poručio je trener Partizana.

Obradović je još jednom želio da istakne važnost crno-bijelih navijača za koje kaže da su jedini nezamjenljivi u klubu, dodavši i da se posebno zahvaljuje svakome ko je makar i jedan evro uložio u klub:

"Najveća snaga Partizana su navijači, mi smo svi prolazni, oni prave klub onakvim kakav jeste i doprinose da iz Beograda ide takva slika kakva ide. Isto tako Partizan predstavlja grad i državu na najbolji mogući način. Hvala svima koji vide interes da dođu u Partizan i pomognu na bilo koji način, bilo da je to jedan evro ili 11 hiljada evra. Hvala im na tome i nadam se da će to biti i u budućnosti, ali ponavljam još jednom, najvažnije je da Partizan ima svoje izvore prihoda, a to rade ovi ljudi koji dolaze, koji bodre Partizan i koji su pokazali do sada zašto su najbolji navijači na svijetu", zaključio je on.

Podsjetimo, Partizan u četvrtak od 20.30 u "Areni" igra protiv Efesa u okviru 27. kola Evrolige i potrebna mu je pobjeda kako bi se opet "podigao" na tabeli i bio u plej-in zoni.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(SportKlub/MONDO - M.V.)