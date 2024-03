"Idu u Zvezdu i Partizan iz kompleksa!" Oštre riječi predsjednika Radničkog: Otimaju igrače, pravila ne poštuje niko!

Predsednik Radničog sa Crvenog Krsta Goran Kalinić govorio je o problemu u odnosima sa mladim igračima.

Pod vođstvom Gorana Kalinića na mjestu predsjednika Radnički sa Crvenog Krsta preskače rangove! Sada su blizu povratka u KLS, a klub mnogo ulaže u mlađe kategorije i izbacuje odlične igrače. Ipak, kada neko "iskoči", pokupe ga oni najveći.

Gostujući u "Jao Mile" podkastu Kalinić je otkrio sa kakvim se problemima susreće njegov klub kada je odnos sa mladim igračima i prije svega njihovim roditeljima riječ.

"Baš sam prije neki dan pričao sa ocem od jednog talentovanog dječaka koji je igrao košarku. Pričam onako prijateljski jer kod nas u klubu nema ono ovaj je direktor, ovaj je predsjednik... Mi smo svi porodica i mi se držimo, donosimo zajedno odluke. Ja mu kažem: 'Jedini razlog zbog kog jedan roditelj hoće da odvede iz Radničkog u Zvezdu i Partizan je kompleks. Ništa drugo. Kompleks roditelja da kaže moje dijete igra u Partizanu. Niti imaju bolje uslove niti nude nešto bolje od nas. A siguran sam da nemaju bolje trenere. To je to", istakao je on.

Naglasio je da mladim igračima niko ne može da garantuje da će igrati za Crvenu zvezdu ili Partizan ili da će stići do Evrolige. Zato je možda i bolje da ostanu u nekoj manjoj sredini, spremnoj da im da šansu.

"Da li bilo koji trener bilo kog kluba velikog može da kaže nekom djetetu iz Radničkog: 'Ti ćeš sad da dođeš kod nas, mi ćemo da radimo sa tobom i ti ćeš za tri godine da igraš u Areni ispred 30.000 ljudi i biće ti trener Željko Obradović.' Ne može. Oni uzimaju svu djecu, Zvezda i Partizan, ali ja nemam ništa protiv toga. Ako dijete hoće da ide u Zvezdu i Partizan ono će ići. Nemam ništa protiv tih klubova, samo da se naprave neka pravila, a pravila niko ne poštuje", rekao je on.

