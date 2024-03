Široki umalo prokockao četvrto mjesto u ABA 2! Na "Pecari" od plus 24 do egala - MZT promašio trojku za produžetak!

Na dva i po minuta do kraja meča tim Ivana Velića je imao plus 19 - a onda je spašavao pobjedu!

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Imao je Široki, na nešto više od dva i po minuta do kraja meča sa MZT-om, prednost od 19 poena (80:61) i činilo se da ide sigurnim korakom ka ubjedljivoj pobjedi.

Međutim, do kraja meča odvijala se prava drama na "Pecari", u posljednjem meču ligaškog dijela ABA 2 lige - domaćin je šokantno ispustio stečeni kapital, a onda morao da spašava pobjedu!

ŠIROKI - MZT 82:79

(25:15, 21:16, 24:20, 12:28)

Smanjio je prošlosezonski učesnik jadranske elite na 80:77 na 20 sekundi do kraja, da bi potom u narednom ataku Širokog Martin Junaković napravio faul u napadu.

Dobili su Makedonci šansu za egal, ali je bivši prvotimac Igokee m:tel Haris Delalić promašio trojku, poslije čega je Tim Tomažič na drugoj strani nakon faula nad njim realizovao jedno slobodno bacanje.

Poslije tajm-auta MZT-a, Damjan Robev je poentirao za dva (81:79), potom je Mateo Čolak bio precizan samo jednom za domaćina sa linije za slobodna bacanja, da bi meč bio zaključen promašajem Marka Milovanovića za produžetke.

Ovaj ishod omogućio je Širokom da nakon ligaškog dijela prvu utakmicu četvrtfinala plej-ofa, gdje će mu rival upravo biti petoplasirani MZT, odigra pred domaćom publikom.

Inače, sve do do dramatičnog finiša, domaćin je u potpunosti kontrolisao dešavanja na terenu, pa je tako nakon dvije četvrtine bio u prednosti od 15 poena (46:31), dok je tokom treće dionice imao i plus 24 (65:41).

Prvo ime Širokog na ovoj utakmici bio je pomenuti Junaković sa 17 poena i sedam asistencija, Karlos Antonio Pepan se zautstavio na 16 poena, dok je Mateo Čolak uknjižio 13.

Kod Makedonaca, istakao se Marko Baković sa 16 poena, dok je pomenuti Delalić upisao 12.

Prve utakmice četvrtfinalne faze igraju se od 3. do 5. aprila, a revanši će biti odigrani od 10. do 12. aprila.

ABA 2 – parovi četvrtfinala

Spartak – Helios

Vojvodina – Sutjeska

Zlatibor - Podgorica

Široki - MZT

