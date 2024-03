Željko Obradović o Dubaiju u ABA ligi: Ne znam, niti me interesuje!

Željko Obradović nije želio mnogo da komentariše dolazak Dubaija u ABA ligu.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je Partizan savladao Studentski centar 84:78 na gostovanju u "MoračI" trener crno-bijelih Željko Obradović je govorio o utakmici, odličnoj partiji Balše Koprivice, odsustvu Zeka Ledeja, ali i o Dubaiju! Nakon što je nedavno klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata primljen u ABA ligu dva kluba su se oglasila saopštenjima - Budućnost i Partizan.

Budućnost je oštro reagovala i istakla je da je protiv ulaska Dubaija u takmičenje, dok je Partizan bio nešto blaži i iz kluba je poručeno da nisu protiv samog ulaska Dubaija u ligu već protiv načina na koji je to urađeno. Što se Željka Obradovića tiče, on ne želi da se bavi stvarima koje su van domena trenerskog posla. Istakao je da ima dovoljno posla oko ekipa i da ne razmišlja o takvim stvarima.

"Nemam pojma niti znam išta o tome, niti me vjerujte zanima. To su stvari koje se odlučuju na sastancima ABA lige, a ja se bavim ovim timom, imam previše posla da bih se bavio drugim stvarima. Niti znam šta o tome, niti me zanima pravo da vam kažem", kratko je odgovorio na pitanje Obradović.

Što se tiče zvaničnog stava Partizana, crno-bijeli klub je detaljno objasnio svoju poziciju. Pročitajte još jednom saopštenje crno-bijelih, u kojem je navedeno da prijem Dubaija nije izveden kako bi trebalo.

"KK Partizan Mozzart Bet se nakon sjednice Skupštine ABA j.t.d. lige javno obraća sa željom da pojasni svoju poziciju prilikom današnjeg donošenja odluka. Želja KK Partizan jeste bila da se prvo odlučuje o izmeni Društvenog ugovora, prijemu novih članova koji su na to ostvarili pravo po Statutu ABA Lige, preoblikovanju Javnog trgovinskog društva u d.o.o. , a tek potom o proširenju lige i prijemu Dubaija.

Ipak, kako na prve dvije teme u ovom trenutku nije postignut dogovor, uz uveravanja da će se dvije navedene tačke okončati do 30.06. Klubovi su pristupili glasanju o prijemu Dubaija i proširenju Prve ABA lige. KK Partizan ovu proceduru smatra apsurdnom, jer je Dubai praktično prvo primljen u Ligu, da bi mu tek naknadno bilo traženo mjesto u istoj.

Ono što KK Partizan želi da naglasi, jeste da Klub principijelno nije bio protiv ulaska Dubaija u ABA ligu, već protiv načina na koji je ta odluka donijeta. Takođe, Klub je veoma zabrinut zbog proširenja kalendara takmičenja na još četiri utakmice koje predstavljaju dodatno opterećenje za igrače. U prilog konstruktivnom pristupu KK Partizan rješavanju ovog pitanja ide i činjenica da je finansijska ponuda Dubaija povećana upravo na inicijativu i insistiranje crno-bijelih.

Na kraju ili početku, KK Partizan izražava zadovoljstvo zbog situacije u kojoj će od naredne sezone u Prvoj ABA ligi moći da se takmiči šest srpskih timova. Uprkos zabrinutosti zbog zgusnutog kalendara i neslaganju sa redoslijedom donošenja odluka, KK Partizan pozdravlja mogućnlst da se kvalitet srpskih klubova potvrdi kroz povećan broj učesnika u najvišem rangu regionalnog šampionata, ujedno i najkvalitetnijem takmičenju na našim prostorima", navodi se u saopštenju Partizana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!