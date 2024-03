Dubai ne može da igra u ABA ligi? Stiglo saopštenje iz Podgorice: Donijete su pogrešne odluke!

Budućnost tvrdi da Dubai ne može da bude dio ABA lige zbog neregularnosti tokom sastanka na sjednici Skupštine regionalne lige.

Dubai je na sjednici ABA lige i zvanično dobio mjesto u regionalnom takmičenju i biće jedna od ekipa u narednoj sezoni. Poslije svega što se dogodilo oglasila se podgorička Budućnost saopštenjem i tvrdi da Dubai ne može da igra u ABA ligi.

"Iz medija smo saznali da je Skupština ABA lige održana bez prisustva predstavnika Budućnosti i uz protivljenje Partizana i uz novo konstantno omogućavanje Derbija da koristi svoja vlasnička prava osvajanjem ABA 2 lige. Ako su ovi navodi o učešću Dubaija tačni, onda je jasno da je današnji okrnjeni sastav Skupštine donio odluke koje su suprotne Društvenom ugovoru i ostalim aktima Drušva koje upravlja ligom", navodi se u saopštenju.

Objašnjavaju zatim i šta je problem. "Taj okrnjeni sastav zanemario je činjenicu da je jednoglasnost u odlučivanju ovog javnog trgovačkog društva neophodna za proširenje ABA lige, pristup klubova iz drugih država i odobravanje učešća klubova koji to nisu obezbijedili osvajanjem ABA 2 lige ili razigravanjem na kraju sezone."

Ističu zatim da nemaju ništa protiv da Dubai uđe u regionalnu ligu.

"Nemamo ništa protiv da se od sljedeće sezone omogući Dubaiju da igra u ABA ligi, ali insistiramo na tome da taj prijem bude obavljen uz poštovanje Statuta i ugovora, a ne na način na koji je primijenjen u Skupštini i da Dubai dovede u nezavidnu situaciju, a to je da bez ponavljanja Skupštine i saglasnosti svih članova društva neće moći da igra. Takođe, posljednjeplasiranim klubovima i najbolje plasiranim klubovima ABA 2 lige se daje lažna nada da bi moglo biti više mjesta u ABA ligi od sljedeće sezone, ako je jasno da se ova sezona mora završiti po važećim pravilima."

Zbog svega toga Budućnost "očekuje da će učesnici Skupštine koji su donijeli pogrešne i pravno neodržive i nesprovodive odluke sagledati situaciju na pravi način i donijeti odluku o održavanju nove Skupštine." Uz to ističu da je to jedini način na koji Dubai može da uđe u ABA ligu na velika vrata i da samo tako društvo i liga mogu da funkcionišu, navode i da "ukoliko sve to izostane onda će takmičenje od sljedeće sezone biti potpuno neregularno."

(MONDO - N. S.)