Cijeli NBA bruji o ovom potezu Stiva Kera: Izgubio derbi, poslao Karija na hlađenje

Da li je poraz krivica Stiva Kera?

Cijeli NBA bruji o potezu Stiva Kera. Iskusni trener Golden Stejta riješio je da izvadi iz igre Stefa Karija na četiri minuta do kraja treće četvrtine i držao ga je na klupi devet minuta, sve do sedam minuta do kraja meča. Na kraju je Golden Stejt izgubio od Minesote 114:110. Ni 31 poen Stefa Karija nije bio dovoljan, pošto su sa druge strane Entoni Edvards sa 23 poena, 8 asistencija i 6 skokova i oporavljeni centri Naz Rid (20 poena i 12 skokova) i Rudi Gober (17 poena i 12 skokova) dabl-dablovima srušili bivše šampione.