Dončić je čudo, opet je ispisao istoriju NBA: Čak ni Jokić u ovome ne može da mu priđe! (VIDEO)

Luka Dončić igra nevjerovatno ove sezone i posebno u prvom poluvremenu "melje" sve pred sobom.

Djelovalo je da će Sakramento jedno vrijeme voditi bitku sa Denverom, Oklahomom i Minesotom, ali definitivno nisu kadri za tako nešto pošto im je Dalas upravo "oteo" mjesto u plej-ofu i poslao ih u plej-in na deset kola do kraja. Dalas je razbio Kingse 132:96 i to na njihovom terenu, a Luka Dončić je praktično "pješke" odigrao ovu utakmicu i to je opet bilo dovoljno da bi ispisao istoriju NBA lige.