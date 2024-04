Anđušić pred start ABA plej-ofa: Teško nam je nakon Evrolige, ali idemo na titulu!

Danilo Anđušić vjeruje u Partizan u plej-ofu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan od 18:30 počinje plej-of ABA lige i dočekuje Igokeu, a nakon što je svoja očekivanja od tog meča iznio trener Željko Obradović oglasio se i jedan od najiskusnijih u ekipi Danilo Anđušić.

"Najjlepši dio godine, svi mi igrači jedva čekamo ovaj dio kada se igra za trofeje. Spremamo se maksimalno, kreće to četvrtfinale. Znamo da nas je Igokea ove godine jednom pobijedila iako je utakmica u Laktašima bila dosta lakša. Ja se nadam da će ovoga puta meč biti kao taj u Laktašima. Mi se spremamo i nadamo se da ćemo biti spremni da otvorimo tu plej-of seriju na način na koji treba da je otvorimo", istakao je Anđušić.

Upitan je i kakva je atmosfera u timu i kakvo je raspoloženje igrača nakon bolne eliminacije iz Evrolige. Ušao je u posljednje kolo Partizan sa šansama za ulazak u plej-in, odradio svoje i dobio Valensiju, ali poraz Crvene zvezde od Efesa je značio da crno-bijeli završavaju sezonu u eliti.

"Dobra je atmosfera, naravno da nam je bilo teško, ali trudimo se da ne razmišljamo previše o prošlosti. Ako se fokusiramo na prošlost ne možemo da se fokusiramo na sadašnjost i na budućnost, tako da vjerujem da smo svi to zaboravili i okrenuli smo se novim ciljevima što je titula u ABA ligi što je sada primarni i najvažniji cilj", naglasio je iskusni bek.

Na kraju je dodao i da iskustvo iz prošle godine kada su crno-bijeli osvojili trofej poslije duge pauze može da pomogne sastavu trenera Željka Obradovića.

"Naravno da može da nam pomogne. Prošle godine je bila ta situacija da dugi niz godina nismo mogli da osvojimo tu titulu Jadranske lige, ali prošle godine smo probili led. Znamo kako to sve izgleda, znamo kakve nas utakmice očekuju i vjerujem da je dosta igrača spremno na to i nadam se da će i ovi novi biti spremni na to", završio je Anđušić.

