Džordanov sin planirao svadbu sa svojom dadiljom, pa raskinuli

Čarls Barkli progovorio je o vezi Larse Pipen (49) sa sinom Majkla Džordana koji je 16 godina mlađi od nje...

Instagram/larsapippen

Majkl Džordan (61) igrao je u Čikagu sa Skotijem Pipenom (58), a supruga njegovog tadašnjeg saigrača Larsa Pipen (49) do skoro je bila u vezi sa Markusom Džordanom (33). Da, dobro ste pročitali. Žena koja je u jednom momentu bila dadilja Majklovom sinu se zabavljala sa njim. Čak se pričalo da planiraju i svadbu.

Na kraju je došlo do razlaza između njih dvoje. O svemu tome sada je pričao Čarls Barkli, čovjek koji odlično poznaje Džordana. Kako sa terena, tako i privatno. "Bilo mi je žao Majkla i Skotija. Sve to je mnogo kommplikovano, ja ne volim kada je tako, jer onda svi imaju mišljenje o svemu, a internet nije pravo mjesto za to", rekao je Barkli u podkastu kod Šenona Šarpa.

Posebno mu je teško palo to što bi za sve to mogla da ispaštaju djeca Skotija i Larse - Skoti junior, Preston, Džastin i Sofija. "Mrzim kada je sve tako u tom nekom neredu. Nikada tu nema pobjednika, samo gubitnika."

Spomenuo je odnos Džordana i Pipena, uvjeren je da su se stvari između njih promijenile zbog te veze. "Da sam sa nekim osvojio šest titula u NBA, pomislio bih da smo braća za cijeli život", zaključio je Barkli.