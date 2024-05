"Tri godine sam ovdje, ništa se ne mijenja" Aleksa Avramović: Majke mi, imam samo jednu želju

Partizanov košarkaš oglasio se poslije poraza od Crvene zvezde

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Crvena zvezda nanijela je Partizanu još jedan poraz u finalnoj seriji ABA lige i sada sa vođstvom 2:0 ide u nedjelju u Beogradsku arenu po "brejk" i titulu. Naravno, želja crno-bijelih biće da vrati seriju u Zvezdin dom, na petu utakmicu. Poslije meča, borbeni bek crno-bijelih Aleksa Avramović govorio je o porazu svog tima u punoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

"Ne znam koja već godina zaredom nije se desio brejk, Zvezda je bila korak ispred nas, ali borili smo se do kraja. Na kraju realnih sedam razlike, omašili smo dosta otvorenih šuteva. Borili smo se, bilo je grešaka u napadu i u odbrani, ali generalno ništa nije gotovo i idemo da pokušamo da izborimo majstoricu. Znamo da će biti 20 i kusur hiljada ljudi u Areni, spremnih da nas bodre i potrebna nam je njihova podrška. Bože zdravlja, idemo da pobijedimo i nadam se da ćemo uspjeti"

"Da smo se malo ranije odlijepili u toj situaciji na dva posjeda, bilo bi lakše ući u tu završnicu. Poslije je Teo iznudio onaj faul na tri poena, dalo im je to blagu prednost da iz minusa uđu u plus, na kraju su imali i šut za produžetak. Imali smo mrtvu loptu, šansu... Ali idemo dalje"

Da li mu je lakše da igra u Beogradskoj areni ili u Pioniru? "Arena ili Pionir? Svejedno mi je, navikao sam se, igram već treću godinu, pa mi je isto gdje su navijači Zvezde domaćini. idemo dalje"

Avramović je proveo na terenu 10 minuta. "To je sve dio taktike i nemam šta da dodam. Dio sam tima, zadovoljan sam svime što imam i da igramo sljedeću utakmicu i da pokušamo da dobijemo. Borimo se, ne fali nam to, ali fali nam mira i smirenosti, kao i agresivnosti. Nedović nam je ubacio 21 poen u poluvremenu od 38. To je bila naša šansa, poslije te je preuzeo loptu u ruke, imali su par dobrih posjeda."

Partizan je i prije dvije godine bio u istoj situaciji i uspio je da uvede seriju u petu utakmicu. "Isto sve, ništa se ne mijenja, idemo dalje, zna se koliko je domaći teren ogroman faktor, što pokazuje istorija. Vrlo rijetko se dešavaju neki brejkovi. Vidjećemo, pokušaćemo da izborimo četvrtu, pa onda Bože zdravlja i majstoricu, pa šta nam Bog bude dao. Samo da budemo svi živi i zdravi, nebitno ko za koga igra. Vidi se da se Nikola povrijedio, Majke mi, to bih najviše volio, da svi budemo živi i zdravi"