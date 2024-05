Obradović nakon pobjede nad Megom: "Nije lako naći motivaciju"

Željko Obradović govorio je nakon trijumfa na Megom.

Izvor: MN PRESS

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras poslije pobjede nad Megom da nije lako naći motivaciju poslije poraza u finalu ABA lige.

"Dva različita poluvremena. Nije lako naći motivaciju posle svega. Probali smo da podignemo moral ekipi, da im objasnimo da je ovo novo takmičenje. To je uvijek tako i kada pobediš i kada izgubiš i probali smo nešto da uradimo, uz probleme koje imamo", rekao je Obradović, a preneo klub.

Partizan je večeras kao domaćin pobedio Megu sa 82:72, u prvom meču polufinalne serije Superlige Srbije.

"Igrali smo danas utakmicu u danu kada se igra Fajnal-for (Evrolige). Hvala svim ljudima koji su došli da gledaju utakmicu, ali ja sam još prije mnogo godina rekao da košarka u Evropi treba da stane kada se igra Fajnal-for. Svi to treba da gledaju, da nijedno drugo takmičenje ne treba da se igra. I nije ništa novo ako to budem rekao danas, uz sve one stvari koje su poznate da ljudima iz Košarke lige Srbije nije lako da naprave kalendar, jer nisu znali, ali lično mislim da je moglo da se nađe rješenje da se igra juče ili sutra, bilo kad, samo da se ne igra na dan kad se igra Fajnal-for", dodao je Obradović.

Serija se igra na dvije pobjede, a naredni meč je za tri dana i domaćin je Mega.

"Što se tiče utakmice, dva različita poluvremena. Odigrali mnogo bolje u drugom poluvremenu protiv mlade ekipe Mege koja uvijek igra na isti način, sa velikom željom, entizijazmom. Danas su tako igrali, biće potrebno da se spremimo za ponedeljak za drugu utakmicu da probamo da odigramo bolje nego večeras", zaključio je Obradović.