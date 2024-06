"Takvu torturu nisam vidio!" Željko Obradović: To nije košarka, to je strašno!

Obratio se Željko Obradović poslije meča Crvene zvezde i Partizana, govoreći o Kevinu Panteru.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Trener Partizana Željko Obradović osvrnuo se na tretman Kevina Pantera na meču sa Crvenom zvezdom. Poslije poraza svog tima u neizvjesnoj završnici novinare je zanimao još jedan slabiji meč kapitena crno-bijelih i komentar trenera. Prvo je dobio pitanje o tome zašto se kapiten Partizana ne pozdravlja sa igračima Crvene zvezde.

"Što se tiče Kevina Pantera ja stvarno ne znam da se on ne pozdravlja sa igračima Crvene zvezde. Ne mogu da odgovorim u ime njegovo, ako ste vi to vidjeli... Ja to stvarno nisam vidio. Ne znam, stvarno ne znam, zatekli ste me, nemam pojma", rekao je Obradović.

Nije se zaustavio na tome, već je trener košarkaša Partizana i istakao je da je Kevin Panter izdržao "torturu". Pričao je o gruboj odbrani nad bekom crno-bijelih.

"Što se tiče Kevina Pantera to odavno nije viđeno u evropskoj košarci da jedan igrač doživljava takvu torturu. Na terenu, doživljava torturu. Protiv njega se ne igra košarka, protiv njega se igra svaki drugi sport, a ne košarka. Ja to mogu da napravim klipove, da vam pokažem, to je strašno, koliko batina dobija, koliko ga prebijaju. Kad smo već kod Kevina Pantera. Izvinjavam se, izvinite", završio je Obradović.

