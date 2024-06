Sferopulos bijesan izjurio sa pres konferencije: "To što Partizan radi mjesecima možemo i mi!"

Janis Sferopulos se oglasio poslije vječitog derbija sa Partizanom i komentarisao je sudijski kriterijum.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u prvom meču finala Superlige Srbije 89:88, a nakon konferencije za medije Željka Obradovića na kojoj je trener crno-bijelih govorio o sudijskom kriterijumu i Janis Sferopulos se dotakao suđenja na ovom meču. On je istakao da su sudije pod pritiskom od strane Partizana.

On je prvo čestitao svojoj ekipi na pobjedi, a onda je istakao da do sada nikada nije pominjao suđenje, ali da smatra da su pritisci Partizana doveli do neadekvatnog kriterijuma suđenja. Na kraju je istakao da ne želi da odgovara na pitanja novinara.

"Želim da čestitam igračima na pobjedi danas. Bila je to za nas velika pobjeda, ali tu sam skoro deset jmeseci. Svi su vidjeli šta je moj stav kao trenera Crvene zvezde. Uvijek sam poštovao ligu i protivnika, protivničke navijače i sudije. Do sada nisam pričao ni o čemu drugom osim o košarci. Nažalost Partizan je uspio sa ovih dva-tri mjeseca priče o sudijama da danas dovede trojicu sudija koji nisu sudili istim kriterijumom. Moraju sudije više da nas poštuju i možemo da pričamo o suđenju. Možemo da branimo naš tim ako napadnemo sudije. Možemo i mi to da uradimo. Nema pitanja", rekao je i izašao iz hale.

