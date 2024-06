Čović "pecnuo" Željka i Partizan: Imamo 7:0 protiv trofejnog trenera

Neboša Čović se oglasio pred drugi meč finalne serije Partizana i Crvene zvezde u Superligi.

Izvor: Youtube/KK Crvena Zvezda/MN PRess

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović oglasio se za zvanični sajt kluba uoči drugog meča finala Košarkaške lige Srbije (KLS) protiv Partizana i "pecnuo" je najvećeg rivala za prvi meč (89:88). U više navrata, Čović je ponovio da je Zvezda vezala čak sedam pobjeda nad Partizanom, dodavši da su to uspeli da urade "uz loše suđenje" koje je analizirao.

"Za 50 godina karijeri u košarci nisam imao prilike da vidim ovakvo udvaranje sudija treneru Partizana. To je bilo neviđeno. To je počelo u prvoj četvrtini kada je Zvezdi odsvirano tri faula u 30 sekundi. Dva faula su odsvirana Mitroviću, reprezentativcu i kapitenu Srbije, što je unijelo nervozu. Kad smo napravili deset razlike, vratili su ih, pa isto i sa osam razlike... Sve do onog trenutka kada su Zvezdi odsvirane dvije tehničke greške kod rezultata 87:83 za evidentan faul u napadu koji je načio igrač Partizan. Dali su četiri bacanja, imali loptu, opet promašili, pa ni to nije bilo dosta. Pa kad mi dajemo koš 89:87, svira se faul u zaustavnom vremenu gdje Ledej, jedan od najprljavijih igrača, faulirao je Ilića gdje se dodjeljuje jedno slobodno bacanje i lopta za Partizan. Zasluženo smo pobijedili, trebalo je da bude 15-20 koševa razlike", rekao je Nebojša Čović.

Posebno se osvrnuo na izjavu Željka Obradovića nakon poraza u hali "Aleksandar Nikolić" kada je pričao o tome da Kevin Panter prolazi "kroz torturu" i da se "sve vidi" na tabeli Evrolige.

"Idu sa komentarima da se sve zna i sve vidi, pa što prijavite? Idite u tužilaštvo, a ako ne prijavite postajete saučesnici. Naravno da se sve zna i u Evroligi i nadalje. Nemojte da poredite Evroligu i poziciju Evrolige jer to je smiješno poređenje. Mi imamo istorijskih 7:0 i to će biti upisano, protiv trofejnog trenera, u četiri različita takmičenja. Ja čestitam igračima Crvene zvezde šta su momci i šta su svi zajedno izdržali. Čestitam i navijačima koji su ogromnu provokaciju, a mi smo doveli da ne bude nikakvih incidenata. Očekujem da druga utakmica bude regularnija i očekujem da sudije ne pristaju da im se drže predavanja. Mi dobijemo dvije tehničke, a Panter juri sudije po terenu i ništa, svi iz stručnog štaba, da ne pričam o Saviću koji prijeti sudijama da će ih naći u Beogradu. I ništa. I sad se žale na sudije i već tri mjeseca vrše pritisak na srpske sudije. Očekujem da bude regularnije!".

"I još jedna stvar - nećemo najaviti ko će čuvati Pantera jer se traži da najavimo pet minuta pred meč ko ga čuva. On se čuva u okvirima košarkaške igre i sasvim regularno, a što neko hoće da opravda velika ulaganja i to radi preko naših leđa, žao mi je, košarkaška javnost to dobro sagledava. Čestitam i podsjećam navijače na 7:0!".

Drugi meč finalne serije plej-ofa Košarkaške lige Srbije igra se večeras od 20 časova u "Areni". U slučaju pobjede Partizana, "majstorica" je zakazana za subotu pred navijačima Crvene zvezde.