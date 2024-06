"Bruno Kaboklo prelazi u Crvenu zvezdu!" Šok pred derbi: Tri čovjeka to znaju, a niko neće da kaže!

Ovo je zaista šok! Samo nekoliko sati pred još jedan derbi u finalu Superlige došla je informacija da je Bruno Kaboklo blizu dogovora o prelasku u redove najvećeg rivala.

Izvor: MN Press/Youtube/ Jao Mile podcast

Bruno Kaboklo mogao bi da pređe u Crvenu zvezdu! Nakon što je brazilski krilni centar napustio Partizan pred finalnu seriju Superlige, ova izjava će podići još veću prašinu. Igrač koji je još uvijek pod ugovorom sa crno-bijelima je navodno sve dogovorio oko prelaska u redove najvećeg rivala.

Bilo je mnogo zabune oko Bruna Kabokla, koji je i prije dolaska u Partizan bio u sukobu sa ranijim klubovima, a iako je prvobitno bilo riječi da je morao da se odazove reprezentaciji Brazila to je demantovao selektor ove zemlje Aleksandar Petrović.

"Čuo sam da Bruno prelazi u Zvezdu. Ta informacija je potekla iz Zvezde", rekao je u emisiji na televiziji "K1" voditelj Predrag Popović Pop. To je potvrdio i poznati košarkaški agent Bojan Tanjević.

Tanjević koji je menadžer brojnim velikim košarkaškim zvijezdama istakao je da je i on čuo istu informaciju. "Pa eto. I to znam. Tri čovjeka to znaju, iako nisam siguran da će neko to da kaže", potvrdio je Tanjević, ali je u kasnijem razgovoru istakao da je tu informaciju zapravo čuo od samog Predraga Popovića.

(MONDO, N. L.)