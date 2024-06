Uprava Borca ekspresno reagovala: Marko Šćekić novi trener Banjalučana!

Poznat nasljednik Zorana Kašćelana.

Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

Nije dugo čekala uprava banjalučkog Borca da pronađe nasljednika Zorana Kašćelana.

Nakon dvije sjajne sezone, crnogorski stručnjak napustio je klupu Banjalučana i prešao u sarajevsku Bosnu, a sada je poznato i ko će ga naslijediti za kormilom "crveno-plavih".

Biće to Marko Šćekić (43), koji je do sada radio u stručnom štabu Borca, gdje je bio Kašćelanov pomoćnik. Biće to drugi put u Šćekićevoj karijeri da samostalno vodi Banjalučane.

"Ovim putem želimo da informišemo javnost da je doskorašnji pomoćni trener prvotimaca Borca Marko Šćekić, po drugi put u karijeri preuzeo kormilo stručnog štaba 'crveno-plavog' tima. Šćekić je tri sezone vršio funkciju pomoćnog trenera, nakon čega mu je Uprava Kluba ukazala povjerenje da postane šef stručnog štaba za sezonu 2024/25. Marko je svima poznato lice koje je u svojoj igračkoj karijeri bio izuzetno uspješan, dok je prethodnih godina stasavao kao trener u prvom timu našeg Kluba. Želimo mu mnogo sreće u novom mandatu i da nastavimo još jače i bolje, zajedno za naš Borac!",saopštio je banjalučki klub.

Nekadašnji srpski reprezentativac u igračkoj karijeri bio član Borca, a zatim je kao pomoćnik radio u Igokei, a kasnije i u Borcu. U sezoni 2019/20. samostalno je vodio "crveno-plave".

Podsjetimo, Borac je ove i prošle sezone zabilježio zapažene rezultate u ABA 2 ligi, dok je u narevno završenom bh. prvenstvu stigao do finala plej-ofa, gdje je uspješnija bila Igokea m:tel i stigla do nove, desete titule u istoriji.

(MONDO)