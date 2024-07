Luka Vildoza poslije odlaska u Olimpijakos: Nisam došao da bih se svetio treneru Panatinaikosa

Nije čest slučaj da neko pređe direktno iz Panatinaikosa u Olimpijakos, a upravo to je uradio Luka Vildoza.

Luka Vildoza je uradio ono što se ne radi! Na početku prošle sezone smo vidjeli da je Kostas Slukas prešao iz Olimpijakosa u Panatinaikos i zbog toga je prošao "toplog zeca" kod navijača crveno-bijelih. Nazivali su ga lažovom, izdajnikom i raznim drugim imenima, a sada je u drugom pravcu otišao Luka Vildoza.

Iako smo nekadašnjeg plejmejkera Crvene zvezde viđali ovih dana u Beogradu, pa se čak pominjalo da ga želi Partizan, on je nakon sezone u kojoj je osvojio titulu šampiona Evrope sa Panatinaikosom otišao u Olimpijakos. U prethdnoj sezoni je prosječno igrao 15 minuta i u Evroligi ubacivao 5,7 poena uz 1,5 asistencija i očigledno je time bio nezadovoljan. Deo njegovog obraćanja u kome govori da su njegove povrede "pomogle" Erginu Atamanu da ga ne stavlja u tim dovoljno govori o osjećanjima...

"Ne znam koliko igrača može da kaže da su nosili dres Panatinaikosa i Olimpijakosa, za mene je to poseban osjećaj. Pričamo o dva najbolja kluba u Evropi. Veoma sam srećan što sam došao u Olimpijakos, oni su me jako lijepo dočekali. Prošla godina je bila teška za mene, morao sam da se naviknem da igram manje minuta, a nekada i da ne igram. Zatim sam imao povrede koje su pomogle treneru da me ne stavi u tim. Nisam ovdje zbog osvete. Hoću da to bude jasno, ne želim da ljudi to misle. Jako su me dobro tretirali u Panatinaikosu, otišao sam sa lijepim osjećanjima prema cijeloj organizaciji. Ja sam ovdje jer je Olimpijakos učio da se osjećam posebno i njihov odnos mi je bio bitan. Nikada se nisam pitao u koji klub da odem, tu sam da bih pobjeđivao", rekao je Luka Vildoza.

Sam Ataman je tokom sezone javno prozivao upravo Vildozu i isticao da ne igra na potrebnom niovu, iako mu je Argentinac bio jedno od prvih pojačanja kada je stigao u Atinu. Sada će Vildoza u Pireju zameniti Ajzeu Kenana koji je otišao u drugi crveno-bijeli klub Evrolige, Crvenu zvezdu.

