Srbija protiv Francuske bez TV prenosa! Evo kako da pratite meč!

Reprezentacija Srbije igra prvu zvaničnu pripremnu utakmicu za Olimpijske igre. U Evropi, na papiru, nema jačeg protivnika od večerašnjeg.

Reprezentacije Srbije, ženska i muška, igraju ovog petka u Lionu utakmice protiv nacionalne selekcije Francuske u sklopu priprema za Olimpijske igre 2024 u Parizu. Istovremeno, događaj u LDLC areni će biti i trenutak kada će se od košarke i zvanično oprostiti legendarni Toni Parker (42), četvorostruki NBA šampion i MVP Eurobasketa 2013, na kojem je Francuska osvojila istorijsku, prvu titulu.

Delegacija KSS, na čelu sa predsjednikom Predragom Danilovićem, generalnim sekretarom Zlatkom Bolićem i potpredsjednikom Milenkom Tepićem će Toniju Parkeru uručiti prigodan poklon nakon sutrašnjeg susreta. Utakmica će biti odigrana u novoj dvorani u vlasništvu "Olimpik Lion grupe", u kojoj je Parker vlasnik četvrtine akcija. Otvorena je prošlog novembra i dom je košarkaša ASVEL-a, Parkerovog kluba. Ima kapacitet od 12.500 mjesta.

Košarkaški spektakl u Lionu počinje od 18.30 kada će na teren prvo izaći ženske reprezentacije. Dva i po sata kasnije, na teren će izaći muške "A" reprezentacije Francuske i Srbije. Za mušku selekciju Srbije biće to prva zvanična provjera pred Olimpijske igre, nakon dva odigrana meča protiv Holandije iza zatvorenih vrata.

Uoči prvih zvaničnih provjera, selektor Svetislav Pešić je izjavio: "Prošli smo uvodne pripreme. Da li smo ispunili sve? Naravno da nismo. To nikada nije ni moguće. Svi dolaze iz različitih klubova, sa različitim navikama koje se stvaraju 11 mjeseci. Sada to sve treba povezati. Prvo da sa se oni povežu između sebe, pa sa nama. To je proces koji je uvijek izazovan, prije svega za trenera i medicinski staf. Postoji ogromna želja sa strane igrača, da se što prije svi individualno pripreme, da budu u dobrom fizičkom stanju. Trenutno nismo u dobrom fizičkom stanju. Sigurno ne nivou kako sam želio da budemo. Nadam se da će se to popraviti. Ostale su nam još dvije i po nedjelje, imamo i dugačko putovanje nakon sutrašnje utakmice. Nadam se da ćemo se dići na fizički status potreban u prvim utakmicama na Olimpijskim igrama. Znate se protiv koga igramo. To su sve ekipe koje imaju sličan stil igre. Tranziciona košarka, sa puno trčanja, puno kontranapada, sa agresivnim odbranama", naglasio je Pešić.

Na put sa muškom "A" selekcijom, nisu krenuli Dejan Davidovac i Nikola Jović koji zbog povreda propuštaju mečeve protiv Francuske u Lionu, a potom i protiv Australije i Amerike u utorak i srijedu u Abu Dabiju.

Na jednoj strani će u petak biti Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović i saigrači, a na drugoj snažan tim Francuske, domaćin Olimpijskih igara u Parizu i Lilu. Biće to zaista spektakl i između ostalih, dres "trikolora" nosiće: Nikola Batum, Nando De Kolo, Evan Furnije, Rudi Gober, Viktor Vembanjama, Matijas Lesor, Geršon Jabusele, tu će biti i novi plejmejker Partizana Frenk Nilikina... Posebno će biti interesantno kako će se Jokić nositi protiv trojice asova u reketu, Gobera, Vembanjame, Lesora i sigurno je da će imati veliku podršku Nikole Milutinova, Uroša Plavšića... Jedva čekamo!

S obzirom na to da nema obezbjeđenog TV prenosa, pratite utakmicu uz tekstualni prenos na MONDU, dok će video-prenos biti omogućen samo na NBA platformama.

