"Pešić se nije bunio zbog Amerikanaca 2002!" Srpski trener pecnuo selektora: Jaki? To su izgovori!

Pred Olimpijske igre u Parizu na kojima će Srbija igrati protiv SAD Muta Nikolić pecnuo Svetislava Pešića.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je prijateljski meč protiv SAD i u Abu Dabiju ubjedljivo poražena (105:79) u sklopu priprema za Olimpijske igre. U Parizu će ponovo igrati protiv Amerikanaca - sigurno u grupnoj fazi, možda i u borbi za medalje, pa je veoma važno što selektor Svetislav Pešić smatra da je ovo najjači američki tim ikad. Tu izjavu prokomentarisao je i Miroslav "Muta" Nikolić.

Po riječima Miroslava nikolića, Pešić ne treba da traži izgovore i pravi alibi jer su Amerikanci najjači, zato što nije isticao koji im igrači fale u timu kada je u Indijanapolisu 2002. godine poveo nacionalni tim do zlatne medalje. Tadašnja reprezentacija Jugoslavije osvojila je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu održanom u SAD, a na putu do odličja savladana je i Amerika za koju nisu igrale najveće zvijezde NBA lige.

"Gledao sam utakmicu iz Abu Dabija, kako nisam, to mi je posao", rekao je na početku Miroslav Nikolić i odmah potkačio selektora Srbije Svetislava Pešića: " Jaki... Pa Amerikanci su uvijek Amerikanci, njima su najvažnije Olimpijske igre, manje Svjetsko prvenstvo. To što Pešić kaže, dokle više izgovori... Mislim, nije se bunio kad je bio šampion svijeta što tad Amerikanci nisu imali najjači sastav."

Iskusni trener osvrnuo se i na situaciju u reprezentaciji Srbije, nakon dva poraza u pripremnim mečevima. "Ovo je još uigravanje, neće biti tako kad počne prvenstvo. Hoću da kažem da ćemo bolje izgledati sigurno. Ne znam zašto nije igrao Bogdanović, s njim u ekipi Micić i Jokić igraju mnogo rasterećenije. Posebno Jokić, koji će moći da bolje koristi igru leđima, jer Bogdan prijeti van linije za tri poena. Drugo, važan nam je i Milutinov, jer on može dobro da zamijeni Jokića da bi se ovaj odmorio", rekao je Muta.

Stiče se utisak da ih je protiv Amerikanaca slomio ritam, jer su na početku meča bili ravnopravan rival, ali na kraju nismo mogli da držie korak za njima. Miroslav Nikolić smatra da je i Srbija u užem krugu favorita za medalju, ali da mora drugačije da igra protiv SAD.

"Jeste, treba to izdržati. Amerikanci su sjajni, favoriti broj jedan, ali vidjećemo. Možda malo da odigramo kombinovanu odbranu, da ih zbunimo. Ja sam tako postavljao stvari, vidim da sad to niko ne primjenjuje. Ne treba raditi nešto u čemu su oni bolji, a to je jurnjava. Na kraju, i mi smo favoriti za medalju. Australijanci su nam dali deset trojki, ali mislim da njihov glavni igrač Peti Mils ne može da izdrži turnirski sistem jer je u godinama i pašće sigurno", zaključio je nekadašnji pomoćnik Aleksandra Đorđevića na klupi Srbije.

(Kurir/MONDO)