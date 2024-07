"Hvala predsjedniku na Aleksi Avramoviću"! Odmah potpisao za evropskog giganta - samo Real ima više Evroliga

Borbeni srpski košarkaš već ima novi klub

Izvor: MN Press/Instagram/CSKA Moskva

Aleksa Avramović postao je novi košarkaš CSKA Moskve. Nekoliko sati nakon rastanka sa Partizanom poslije tri godine, Čačanin je zvanično pojačao devetostrukog šampiona Evrolige. On će se pridružiti "armejicima" poslije Olimpijskih igara u Parizu.

"Veoma sam srećan što sam se pridružio CSKA, što sam obukao ovaj dres i postao dio tako velikog kluba sa bogatom istorijom. Ne mogu da dočekam početak sezone. Vidimo se uskoro!", izjavio je Avramović.

Andreas Pistiolis, trener CSKA, dočekao je Aleksu porukom dobrodošlice, uz zahvalnost prvom čovjeku kluba, Andreju Vatutinu.

"Volio bih da poželim dobrodošlicu u CSKA. On je igrač visokog kalibra i savršeno se uklapa sa ostatkom ekipe. Njegov nesumnjivi talenat i izraženi karakter savršeno izražavaju ono šta ovaj klub traži. I na kraju, htio bih da zahvalim našem predsjedniku, Andreju Vatutinu, i našoj potpredsjednici Nataši Furajevoj na uloženom trudu da se ovaj transfer realizuje, uprkos izazovima tržišta. Sa ovim pojačanjem smo zaključili naš 'roster' za novu sezonu. Pred nama je mnogo posla, ali fokusiramo se na to da nastavimo vladavinu VTB ligom", rekao je on.

Kao i prethodnih sezona od 2022, CSKA neće igrati Evroligu zbog rata u Ukrajini. Avramović će produžiti koloniju srpskih igrača koji su nosili dres Moskovljana, prije svih su je činili u zlatno doba kluba Miloš Teodosić, Nenad Krstić, Vladimir Micov, Zoran Erceg, a prethodnih sezona za CSKA su igrali i Nikola Milutinov i Dejan Davidovac. Aleksi će CSKA biti sedmi klub u karijeri, tokom koje je igrao za matični Borac iz Čačka, OKK Beograd, Vareze u Italiji, Unikahu i Estudijantes u Španiji i za Partizan od 2021.