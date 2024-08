Bogdan Bogdanović odgovorio je Karmelu Entoniju na društvenim mrežama.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Bogdan Bogdanović nije mogao da kontroliše emocije poslije poraza Srbije od Amerike u dramatičnoj završnici (95:91) u polufinalu Olimpijskih igara. Prebacio je dres preko glave i bilo mu je potrebno malo vremena da dođe sebi. Tokom meča bilo je prozivki sa rivalima, verbalni sukob sa Lebronom Džejmsom, ali i jedan detalj koji su mnogi primijetili.

Kada je kapiten "orlova" postigao jednu od svojih trojki proslavio je to na isti način na koji je to činio Karmelo Entoni. Stavio je ruku na glavu u stilu čuvenog Mela. Interesantno je da je on bio tu pored terena, u publici i da je gledao spektakularan meč srpskih i američkih košarkaša.

Poslije utakmice se oglasio Bogdan i postavio fotografiju na kojoj se nalazi i Melova poruka sa meča na kojoj je napisao "Respec7" u pitanju je riječ "poštovanje" na kojoj je posljednje slovo zamijenjeno brojem sedam koji inače nosi Bogdan na dresu. Jasno je da postoji međusobno poštovanje između njih. Za razliku od poteza nekih drugih igrača poput bruke Džoela Embida i svađe Kevina Durenta...

Pogledajte i detalje sa meča:

Vidi opis Bogdan odgovorio Amerikancu: Objavio fotku i samo jednu riječ! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 18 / 18 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!