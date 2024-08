"Nisu htjeli da pričaju sa nama!" Bogdan Bogdanović zagrmeo poslije poraza od Amerikanaca!

Bogdan Bogdanović pričao je i o arbitrima poslije poraza od Amerike.

Izvor: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Srbija je do poslednjih minuta imala egal meč sa Amerikancima, bila je nadomak senzacije, ali nije uspjela da dođe do pobjede u polufinalu Olimpijskih igara. U samoj završnici su Stef Kari i Kevin Durent riješili sve, a srpskim košarkašima je zasmetao i odnos koji su sudije imale prema njima.

Bogdan Bogdanović je zagrmio po završetku susreta. "Mi smo pokušali da pričamo sa sudijama, ali oni nisu htjeli da pričaju sa nama. To je okej. Američkom timu nije potrebna takva vrsta pomoći protiv nas. Mi nismo imali tu pomoć kada su nas oni hvatali sa dvije ruke i slično. Odigrali smo najbolje što smo mogli", počeo je Bogdan.

Pohvalio je saigrače.

"Hvala svima, bio je ovo težak poraz, ali sam ponosan na način na koji smo se borili. Nismo odustali do kraja i možemo da budemo ponosni na to."

Šta je moglo drugačije?

"Možda smo mogli da ubacimo još neki šut i da sačuvamo još malo vremena, da igramo duže napade, ali to je košarka. Nisam tip igrača koji će da priča o sudijama, svi to znate, htio sam da pobijedimo i sudije. Poštujem to što smo uspjeli da ostanemo mirni i nismo pričali sa njima. Znao sam da će i sudije da budu tu i da ne možemo o njima da pričamo, ne želim da zvučim kao gubitnik i da pričam o arbitrima, iako mislim da su neke stvari mogle drugačije da sude."

U subotu slijedi meč za bronzu sa Njemačkom. "U subotu nas čeka meč za bronzu i biće teško sa Njemačkom, moramo da odigramo najbolje do sada", zaključio je Bogdanović.

