Tata igrao protiv Željka pa rekao - idi u Partizan! Vašington za MONDO: Dovešću NBA šampiona, obećao mi je!

Životna priča Dvejna Vašingtona nije jednostavna, mogla bi da stane u film! Otac mu je bio šampion širom svijeta, stric mu je NBA veteran i šampion, a on od malih nogu sluša priče o Željku Obradoviću!

Otac mu je bio šampion na svim mogućim kontinentima, a stric višestuki osvajač NBA lige. On? Dvejn Vašington, novi bek Partizana koji je odlučio da prvi put zaigra u Evropi u Beogradu, kod Željka Obradovića! A posao nije lak, ne samo zato što dolazi u klub ogromne istorije i još većih očekivanja, već i zbog broja četiri koji je ponio na leđima!

"Znam da je Aleksa Avramović sjajan igrač i da je takođe kao ja nosio broj četiri! Gledao sam mnogo njegovih klipova, treneri su mi slali snimke. Posmatrao sam šta je uspio da uradi sa Partizanom u prethodnim godinama i probaću da naučim i iz njegovog iskustva. Dosta sam ga gledao na Olimpijskim igrama i video sam ga kako igra", počeo je Dvejn Vašington za MONDO, a onda nastavio: "Koliko je mali svijet čovječe! Ja sam sada u Srbiji, a Srbija je zamalo pobijedila Sjedinjene Američke Države! Imali su ih! Ludo je kako košarka može da napravi pun krug u životu!"

Aleksa je kao ljubimac ne samo navijača Partizana nego i nacije stigao iz Pariza sa bronzom oko vrata, ali će naredne sezone igrati za CSKA iz Moskve. Da li Dvejn Vašington može Partizanu da ponudi ono što mu je nudio Aleksa? "Ja ću da uradim ono što Dvejn Vašington za Partizan i jako sam uzbuđen zbog toga. Donijeću energiju, takmičiću se na najvišem nivou, pružiti najviše što mogu, pogađaću šuteve i pobjeđivati na utakmicama, osvajaću titule. To je nešto što želim da donesem ovdje. Znam da to nije samo moja želja, već svi ostali žele to isto", istakao je nekadašnji bek Finiksa.

TATA MU IGRAO PROTIV ŽELJKA, PA REKAO - IDI U SRBIJU!

Iako dolazi iz Amerike, gdje je nakon završenog koledža Ohajo igrao za Indijanu, Finiks i u razvojnoj ligi, Dvejnu ovo neće biti prvi put da je u Evropi, On je zapravo rođen u Frankfurtu gdje je njegov otac igrao te 2000. godine. Dvejn Vašington senior igrao je zapravo svuda - od Amerike, preko Njemačke, Francuske, Kolumbije, Venecuele, Izraela...

"Da, ja sam rođen kada je moj otac igrao u Nemačkoj za Frankfurt. Mislim da je to ogromno iskustvo za mene. Pomoć koju mi je otac dao do sada je sjajna i samo će nastaviti da mi pomaže. To što sam mogao da naučim iz njegovog iskustva, da gledam njegove utakmice na jutjubu i VHS kasetama, da doživim sve njegove trofeje koje je osvojio... Mi imamo garažu punu trofeja, ne mogu ni da vam kažem gdje je sve osvajao titule, sve je na različitim jezicima. Kada sam bio jako mali sjećam se da sam igrao na malom košu i da sam oblačio njegove dresove, da sam držao pehare i zamišljao kako osvajam prvenstva. To je nešto o čemu sam jako dugo razmišljao i veoma sam zahvalan što sam mogao da učim od njega i iz njegovog iskustva", rekao je Dvejn Vašington za MONDO i nastavio: "Sve se dešava sa razlogom, Bog me je doveo da budem ovdje i da igram u Beogradu, da budem ispred ove nevjerovatne publike, u ovom nevjerovatnom gradu i jako sam uzbuđen što mogu da nastavim da učim, da se prikažem u najboljem svjetlu i da pobijedim na mnogo utakmica za Partizan."

Njegov otac je tokom nevjerovatne igračke karijere imao i priliku da igra protiv Željka Obradovića i Zorana Savića! Sa sportskim direktorom crno-bijelih sastao se baš na terenu, a protiv Obradovića je igrao kada je najtrofejniji evropski stručnjak preuzeo Real Madrid.

"Naravno da zna ko je Željko Obradović! Moj tata je zapravo igrao protiv Željka kada je on trenirao Real Madrid. Tata je igrao za Mursiju, a zapravo je na terenu nastupao i protiv Zorana Savića. Otac jako utiče na sve moje odluke i kada je čuo da imam ponudu Partizana nije se iznenadio i jako je bio uzbuđen zbog mene kada je čuo da dolazim. Sve se dešava sa razlogom, svijet je jako mali, a košarka je takođe jako mala. Uzbuđen sam zbog ove prilike, uzbuđen sam jer sam zdrav i što mogu da pokažem šta mogu da uradim. Uzbudljivo je i što sam u potpuno novom timu sa novim momcima, iako moramo da se uklopimo jako brzo", rekao je Vašington.

Otac mu nije pomenuo da je Željko strog i zahtjevan? "Ne, ne, ne! Čuo sam dobre stvari o njemu, ali siguran sam da o meni mogu da se čuju i dobre i loše stvari kao i od svakom. Njegova strast će me natjerati samo da igram još požrtvovanje. Vidio sam neke snimke, jedva čekam da iz prve ruke to doživim i znam da njegova strast dolazi iz želje za pobjedom i tu smo isti. Jako sam takmičarski nastrojen, volim ovu igru i jedva čekam da se naša dva košarkaška uma sklope i da se sve sklopi u jedan tim i da pobijedimo neke utakmice", ističe novi bek Partizana.

POČIVAJ U MIRU KOBI!

Nije samo otac Dvejna Vašingtona bio sjajan košarkaš, već i stric! Iz kakve košarkaške pozadine on dolazi govori i činjenica da mu je stric Derek Fišer, startni plejmejker generacije LA Lejkersa koja je osvajala titule sa Kobijem Brajantom i Šekilom O'Nilom. "Počivaj u miru striče Kobi!", rekao je Vašington, stavio ruku na srce, poljubio je, a onda pogledao u nebo, kada smo mu pomenuli jednog od najboljih košarkaša ikada. A onda je istakao da je sa stricem jako blizak i da je od malih nogu Fišer imao samo jedan savjet za njega.

"Prvo što mi je stric rekao je da moram da se žrtvujem, to je najbitnija stvar kako bih postao šampion. Samo je bitno da uradiš ono što je potrebno, šta god da je to. Provedi više vremena u teretani, provedi manje vremena sa porodicom ako je to potrebno, postoje stvari koje moraš da žrtvuješ. Te stvari mi je jasno pokazao tokom moje košarkaške karijere, od moje osme godine. Uvijek je pričao - žrtvuj se, žrtvuj se. Mislim da sam to ozbiljno shvatio, defintiivno sam se odrekao nekih stvari i uzbuđen sam. Hoću da učim, da napredujem."

Petostruki NBA šampion, igrač koji je potrajao skoro 20 godina u NBA će zbog Dvejna posjetiti Beograd. "Doći će, posjetiće nas, rekao mi je to. Nadam se da će doći na neku domaću utakmicu i da će osjetiti atmosferu, biće to jako, jako uzbudljvo", otkrio je za MONDO Vašington.

A ŠTA DA OČEKUJEMO?

"Mislim da sam "kombo bek", mogu da budem i plej i bek. Mogu da igram sa loptom i bez lopte, pokazao sam vještinu na obje strane, Ne osjećam se udobno samo na jednoj pozciiji, šta god da treneru treba, ja ću uraditi sve što mogu. Igraću sa Karlikom, Ifeom, sa svim ostalima mogu da igram na bekovskim pozicijama. Mogu da igram sa loptom i bez lopte, jedva čekam da nastavim da radim, da se poboljšavam. Biće ovo sjajna godina!", rekao je za kraj Dvejn Vašington!

