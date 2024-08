Željko Obradović o transferima Partizana: To je to! Otkrio je sve o planovima crno-bijelih ovog ljeta

Trener crno-bijelih Željko Obradović iznio je plan priprema Partizana.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Partizan prvi put je trenirao u Beogradu ovog utorka, na startu priprema za sezonu 2024/25. Za razliku od prethodnih godina, crno-bijeli će ovog ljeta pripreme sprovesti u glavnom gradu. Poslije uvodnog dijela, tokom kojeg će odigrati i dvije kontrolne utakmice, učestvovaće 7. i 8. septembra na pripremnom turniru u Italiji, na Siciliji, uz Dertonu iz Tortone, Trapani Šarkse (koje vodi hrvatski trener Jasmin Repeša) i Golden Kingse, tim iz Japana.

Poslije toga će Partizan organizovati turnir na svojim terenima na Kalemegdanu, uz učešće još tri tima, a onda će otići u Atinu, na spektakularni turnir, takođe na otvorenom, pred nekoliko desetina hiljada gledalaca na čuvenom Panatinaiko stadionu, na kojem su 1896. godine održane prve moderne Olimpijske igre. Uz PAO i Partizan, igraće i Makabi i Efes. O svemu tome govorio je Željko Obradović na dan prvog treninga u maloj sali Beogradske arene.

"Odlučili smo da tokom ovih priprema sve vrijeme boravimo u Beogradu, imaćemo dvije kontrolne utakmice, a poslije toga slijedi turnir na Siciliji, pa turnir koji Partizan organizuje na našim terenima na Kalemegdanu, pa se selimo poslije toga u Atinu. To je sve prije početka sezone i prije prve zvanične utakmice protiv Borca u ABA ligi", kazao je on.

Da li će biti dovoljno vremena za uigravanje potpuno novog tima i za oporavak igrača koji su donedavno igrali na Olimpijskim igrama? "Tri igrača koji su bili do kraja na Olimpijskim igrama, Vanja Marinković, Isak Bonga i Frenk Nilikina... Pričao sam sa njima, Frenk se osjeća prilično umorno i dobio je dodatni odmor. Vanja nije želio, Isak takođe nije želio i ostaće ovdje u Beogradu, u kakvom će tretmanu biti, vidjećemo. Mali Bošnjaković ima povredu još od prvenstva za juniore, nije igrao finale. Svi ostali su tu i treniraće. Malo je vrijeme, ali tako je - kako je. Probaćemo kroz treninge i utakmice da se uigravamo i da shvatimo da sve to iziskuje vrijeme. Koliko će biti potrebno da dođemo do željene forme. O tom potom - vidjećemo".

Da li će biti još promjena u timu? "To je to u ovom trenutku. Vidio sam sinoć 15 igrača, plus Karlik Džouns koji je danas stigao i tu je, sa ekipom. On neće danas raditi trening, trebalo bi da radi ljekarske preglede, moramo da vodimo računa da su svi zdravo i dobro da bi mogli da uđu u proces treninga", objasnio je Obradović.

Da li je pričao sa igračima o ambijentu koji ih čeka i koji je nagoviješten na crno-bijeloj simfoniji, revijalnoj večeri u Beogradu na kojoj je u ponedjeljak predstavljen novi tim?

"Imali smo sastanak sa igračima pre odlaska na tu svečanost. Nagovijestio sam im šta ih očekuje. Puni su utisaka, iz razgovora sa mnom, Zoranom i predsjednikom kluba jasno im je objašnjeno i znaju gdje dolaze i koliku će podršku imati", dodao je Željko Obradović.

Poslušajte i pogledajte obraćanje Partizanovog trenera: