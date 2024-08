Partizan je krenuo u novu sezonu, a Željko Obradović je otkrio sve planove. Ovo smo mi vidjeli na početku sezone crno-bijelih.

Izvor: MN Press/MONDO/Nikola Lalović

Partizan je krenuo u novu sezonu! Nakon predstavljanja tima na kome smo i zvanično saznali sastav crno-bijele ekipe za narednu sezonu, u "Areni" su se skupili skoro svi košarkaši crno-bijelih i odradili su trening. Trener Željko Obradović je otkrio kompletan plan priprema, košarkaši su popričali sa novinarima i svi su izgledali jako entuzijastično i raspoloženo.

Crno-bijeli će odigrati nekoliko pripremnih turnira, a iako je tim potpuno nov Obradović je istakao da vjeruje da će imati vremena da uigra ekipu i da ih spremi za najveće rezultate tokom sezone koja je pred nama.

A šta smo mogli da vidimo i čujemo na ovom treningu i šta bi mogli navijači da očekuju? Neki igrači se očigledno znaju od ranije, što je pozitivno, ali takođe smo mogli da vidimo i da jedan igrač nedostaje!

KO JE FALIO?

Vidi opis Partizan ima novog lidera! Četiri utiska sa početka sezone - Željko otkrio karte, sakrio NBA pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Jedini koji se nije pojavio je Frenk Nilikina. Razlog za to je što je odigrao kompletne Olimpijske igre sa selekcijom Francuske, a trener Željko Obradović je u razgovoru sa novinarima otkrio da se plejmejker požalio na umor i da će dobiti nekoliko dana slobodno.

VANJA ODBIO, KARLIK STIGAO!

Vidi opis Partizan ima novog lidera! Četiri utiska sa početka sezone - Željko otkrio karte, sakrio NBA pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 20 20 / 20

Karlik Džouns je stigao u Beograd i pojavio se na treningu! Nije ga bilo na predstavljanju tima, ali se sada pojavio. Ponuđen je dodatni odmor Vanji Marinkoviću i Isaku Bongi koji su takođe igrali do samog kraja Olimpijskih igara, ali su oni to odbili.

"Tri igrača koji su bili do kraja na Olimpijskim igrama, Vanja Marinković, Isak Bonga i Frenk Nilikina... Pričao sam sa njima, Frenk se osjeća prilično umorno i dobio je dodatni odmor. Vanja nije želio, Isak takođe nije želio i ostaće ovdje u Beogradu, u kakvom će tretmanu biti, vidjećemo. Mali Bošnjaković ima povredu još od prvenstva za juniore, nije igrao finale. Svi ostali su tu i treniraće. Malo je vremena, ali tako je - kako je. Probaćemo kroz treninge i utakmice da se uigravamo i da shvatimo da sve to iziskuje vrijeme. Koliko će biti potrebno da dođemo do željene forme. O tom, potom - vidjećemo", rekao je Obradović.

HEMIJA JE VEĆ TU!

Pogledajte 00:10 Trening KK partizan Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Istina je, ovo je kompletno novi tim, ali što se toga tiče vidjeli smo neke jako dobre znake na treningu. Djeluje da je hemija već tu i da se neki igrači jako dobro poznaju. Mogli smo da vidimo jako srdačan razgovor i pozdrav dva nova plejmejkera tima Željka Obradovića Karlika Džounsa i Dvejna Vašingtona, a Džouns je pripao i Sterlingu Braunu i vrlo srdačno popričao sa njim. Djeluje da je ozbiljno shvatio lidersku poziciju u timu i da želi sa svima da izgradi što bolji odnos i da shvati šta kome najviše odgovara i kako da se postavi prema kome u igri.

TO JE TO, SAD SAMO RAD!

Pogledajte 00:16 Trening KK partizan Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"To je to u ovom trenutku. Vidio sam sinoć 15 igrača, plus Karlik Džouns koji je danas stigao i tu je, sa ekipom. On neće danas raditi trening, trebalo bi da radi ljekarske preglede, moramo da vodimo računa da su svi zdravo i dobro da bi mogli da uđu u proces treninga", objasnio je Obradović kada su ga novinari pitali za sastav tima i da li se planira neko pojačanje.

Što znači da je sigurno da je fokus sada na radu i uigravanju i da su se sve stvari van terena - oko pregovora, ugovora, pojačanja, već riješile. A sada - odbrojavanje do tog Borca u Čačku i početka ABA lige.