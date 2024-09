Najstariji debitant u istoriji reprezentacije Srbije ide u penziju: "Imam 37 godina - to je to"

Marko Jagodić Kuridža najavio je da će poslije sezone u Vojvodini otići u zasluženu penziju.

Bivši igrač Crvene zvezde Marko Jagodić Kuridža najavio je da će uskoro otići u zasluženu penziju. Krilni centar iz Zadra je do prethodne sezone igrao za Budućnost iz Podgorice, a ovog ljeta je riješio da karijeru nastavi u Vojvodini.

Bivši reprezentativac Srbije u godini pred nama imaće težak zadatak - poslije velikog uspjeha Spartaka iz Subotice koji je osvojio ABA 2 ligu i plasirao se u viši rang takmičenja, novi klub iz sjevernog dijela Srbije ima mogućnost za napredak. Nema sumnje da će iskustvo JagodićKuridže imati značajnu ulogu u pohodu Vojvodine ka tituli i ulasku u Jadransku ligu - bio bi to sjajan način da se krilni centar oprosti od profesionalnog sporta. "Ako sve bude kako treba, Vojvodina će biti moj posljednji klub. Imam 37 godina, sljedeće ljeto punim 38. Imam ugovor na dvije godine, kadа odradim taj ugovor – to je to", najavio je Kuridža za Mocart.

Nekadašnji igrač Zvezde potom je nastavio: "Djeca su mi krenula u školu, ne želim više ni da ih selim. Nikad ne treba nešto sa sigurnošću tvrditi, ali volio bih sa ovim klubom da napravim uspjeh i onda da se penzionišem. Svugdje gdje sam bio osvajao sam nešto, da li domaća prvenstva, kupove, Jadransku ligu… Volio bih isto da postignem i sa ovom ekipom. Nama je naravno najbitnije da uđemo u ABA ligu, ali značiće mi svaki trofej“, rekao je iskusni krilni centar.

Jagodić Kuridža iza sebe ima uspješnu karijeru u raznolikim klubovima, prošao je školu Spartaka iz Subotice, potom igrao za Novi Sad, Čapljinu Lastu, Borac iz Banjaluke, Cibonu, Nimburg, Ostende, Primorksu, Crvenuzvezdu i Budućnost. Ostaće upamćene njegove sjajne partije u dresu "orlova", ali i činjenica da je najstariji debitant u istoriji reprezentacije Srbije. Naime, Kuridža je debitovao na kvalifikacionom turniru za Mundobasket u Aziji protiv Letonije 25. novembra 2021. Tada je imao 34 godine i šest mjeseci, ali ga to nije omelo da pruži svoj maksimum na terenu i vrlo brzo postane miljenik nacije.

Inače, Marko Jagodić Kuridža rođen je u Zadru gdje je živio rata u Hrvatskoj, pa je izbjegao u Požegu gdje je i počeo da se bavi košarkom.

