"Ako izađu iz ABA lige, to je košarkaško samoubistvo!" Miško zavapio, regionalna liga ne smije da se gasi

Miško Ražnatović ne vjeruje da je srpska liga rješenje.

Izvor: RTS/Screenshot

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović govorio je u "Beogradskoj hronici" o brojim temama. Dotakao se svog prošlogodišnjeg sukoba sa Partizanom vezanog za odlazak Jama Madara u Fenerbahče. Dotakao se posebno i aktuelne teme ovih dana, a to je opstanak ABA lige. Da li Srbija treba da ima jaču domaću ligu ili srpski klubovi treba da nastave da se takmiče u okviru ABA?

"To je najveće pitanje ovih dana i što je najzanimljivije da dva velika autoriteta srpske košarke Svetislav Pešić i Božidar Maljković imaju totalno suprotne stavove. Gjde je Pešić rekao da je neophodna srpska profesionalna liga, a gdje je Božidar Maljković rekao da smo bez ABA lige mrtvi. Nažaost ova emisija nema doovljno vremena da iznesem sve što ću vam reći, ali biće prilike za to, ja namjeravam da se oglašavam o tome", počeo je Miodrag Ražnatović.

On ipak nije krio svoje mišljenje da bi po srpsku košarku izlazak klubova iz ABA lige bio koban. Čak je iskoristio i riječ - samoubistvo.

"Moje mišljenje je da bi izlazak srpskih klubova iz ABA lige bio najgori potez ikada napravljen i da je to malo košarkaško samoubistvo u ovom trenutku. U najkraćim crtama, klinci sa 18 godina dobijaju nestvarne ponude iz Amerike, a ako im nudite ABA ligu i srpsku ligu rijetko ko će ostati. Mi smo htjeli Petruševa da vratimo iz Amerike i vratio se. Ja vam garantujem da mu je ponuđena Mega iz KLS sigurno se ne bi vratio i sigurno ga ne bismo imali u ulozi sa Olimpijskim igrama."

Pošto je Nebojša Čović sada i zvanično prvi čovjek srpske košarke upitan je Miško Ražnatović i da li misli da će to donijeti i ostanak Svetislava Pešića na klupi selekcije Srbije. "Ja vjerujem da hoće. Jednostavno cijela nacija to želi, svi igrači to zaista žele što je još bitnije. S druge strane Nebojša Čović i on su sarađivali i više puta i više godina i ubijeđen sam da će ostati", zaključio je Ražnatović.

