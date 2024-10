Horor povreda u Evroligi: Saigrači ga iznijeli sa terena, ovo djeluje zastrašujuće

Strahuje se da je u pitanju najgora povreda za sportiste i kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta...

Izvor: @euroleague_time/X

Evroliga je počela i već u prvom kolu elitnog takmičenja dogodila se situacija koju niko ne želi. Igrač je iznesen sa terena i povreda ne djeluje nimalo naivno. U pitanju je jedan od najboljih košarkaša Fenerbahčea Skoti Vilbekin. Povrijedio se pred kraj prve četvrtine na utakmici protiv Olimpijakosa.

U trenutku povrede se zaletio na prodor, prošao pored Filipa Petruševa, izbacio je loptu, sudija je svirao faul, a on je ostao da leži na parketu sa bolnom grimasom i uhvatio se odmah za desno koljeno. Nikome u prvi mah nije bilo jasno šta se dešava, a ubrzo poslije toga su ga saigrači iznijeli sa parketa i za njega je utakmica završena.

Mnoge je ova povreda podsjetila na povredu čuvenog plejmejkera Derika Rouza. Njemu je tada stradao prednji ukršteni ligament. To je najteža povreda u svijetu sporta i prema prvim informacijama sve podsjeća na to. Ali, ništa se neće znati dok ne prođu dodatni pregledi, snimci i dok ljekari to ne utvrde. Nadaju se svi da nije toliko strašno kao što izgleda...

