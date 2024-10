Partizan ne izlazi iz Beograda do kraja mjeseca: Vrijeme da se "okrene" 0-2 u Evroligi!

Partizan će sve mečeve u Evroligi do kraja oktobra igrati u Beogradu.

Partizan možda nije krenuo kako se očekivalo, vezao je dva gostovanja i dva poraza od Baskonije i Reala, pa se trenutno nalazi pri dnu tabele. Ipak, izabranici Željka Obradovića će do kraja oktobra igrati u Beogradu sve mečeve u Evroligi, a to bi moglo mnogo da pomogne ekipi, najprije da se tim više uigra, a tu je i prednost domaćeg terena jer je huk sa tribina do sada vodio Partizan do mnogih pobjeda. Naredne nedjelje nas očekuje, dobro poznato, duplo kolo Evrolige.