Partizan je poslije dramatične završnice izgubio od Virtusa u Areni.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan poslije pet kola u Evroligi ima dvije pobjede, bio je blizu treće, ali se to na kraju nije dogodilo. Poslije triler završnice Virtus je izazvao muk u beogradskoj Areni (70:69) pošto je Frenk Nilikina promašio šut uz zvuk sirene. Ipak, jasno je da to nije bilo presudno.

Šut je u košarci varljiva kategorija kako vole da kažu treneri. Nekada ulazi, nekada ne ulazi i to je prosto tako. Ono što je problem crno-bijelih od starta sezone vidljivo je golim okom, kao i statističkim parametrima, a to je ofanzivni skok protivnika. Muče se izabranici Željka Obradovića sa zagrađivanjem pod košem, posebno pod svojim i to je jedna od stavki koju je tim iz Bolonje iskoristio, imao je 15 skokova u napadu od ukupno 34.

Svjestan je toga i kapiten Vanja Marinković. "Mislim da je presudio njihov ofanzivni skok. Presudio... Imali su dosta skokova u napadu i to je neka stvar koja nas prati od početka sezone i koja je otišla protivniku. Slab početak drugog poluvremena, posebno kada igramo kod kuće, to ne smijemo sebi da dopuštamo. U Zadru smu se izvukli, danas nismo", rekao je Marinković.

Muke sa skokom nisu od juče

Vidi opis Šta je problem u igri Partizana? Jedno baš muči crno-bijele u svakoj utakmici Evrolige! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Partizan je na meču protiv Virtusa imao 18 defanzivnih skokova, dok je njihov rival pokupio 15 lopti pod košem crno-bijelih. Čim na terenu nema Tajrika Džounsa problemi u reketu se multipliciraju i to se vidi odmah. Jedan od igrača koji mora bolje u tom segmentu sigurno je zamjenik kapitena Brendon Dejvis, a čeka se da konačno zaigra i Ajzeja Majk, koji pokriva poziciju četiri i koji bi mogao da doprinese u tome.

Podatak koji možda i najbolje oslikava to mučenje je da je Isaija Kordinije (bek od 197 centimetara) imao 10 skokova. Protiv Makabija u Pioniru je Tamir Blat (178cm) imao devet skokova, a izraelski tim je u tom duelu imao čak 43 uhvaćene lopte, od čega 19 u napadu. Poređenja radi, Partizan je imao ukupno 26, od čega 16 pod svojim košem.

Od pet dosadašnjih evroligaških mečeva, Partizan je uspio da nadskoči samo Bajern u ukupnom broju uhvaćenih lopti (30-27). U Vitoriji je Baskonija bila bolja (30-27), kao i Real u Madridu (34-26). Kako to riješiti? Najbolje je to opisao Ife Lundberg. "Moramo da stavimo više tijela, da fizički budemo jači, da shvatimo da sva petorica igrača na terenu moraju da igraju odbranu. Ne da jedan ili dvojica idu na skok, već svi. Posebno protiv ovakvog tima kakav je Virtus gdje i igrači sa perimetra idu na skok u napadu. Moramo da poboljšamo to", rekao je bek crno-bijelih.

Šut za tri je izdao

Vidi opis Šta je problem u igri Partizana? Jedno baš muči crno-bijele u svakoj utakmici Evrolige! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan u dosadašnjem toku sezone šutira dobro za tri poena, 42,6 odsto (52:122) i kao što to ponekad biva - nekada ulazi, nekada ne. Protiv Virtusa je šut van linije 6.75 bio problematičan za oba tima. Partizan je šutirao 6/24, a tim iz Bolonje 6/25, nisu se ni jedni ni drugi proslavili u tom segmentu.

Da li su crno-bijeli možda previše forsirali taj šut koji ih nije služio u srijedu uveče? Vanja ne misli tako. "Koliko? 6/24? Pa ne znam. Možda i jesmo. Mislim da su bili to neki okej šutevi, možda neki nisu. U svakom meču imaš dobre i loše šuteve. Sada nije ulazilo. Biće dana kada će ulaziti kao protiv Bajerna, Makabija, ne bih rekao da smo forsirali šut za tri", istakao je Marinković.

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Alamy / Profimedia

Šta kaže statistika? Ovako je šut za tri služio Partizan u dosadašnjim mečevima Evrolige. U porazu od Baskonije (11/24) i porazu od Reala (13/28). U pobjedama protiv Bajerna (11/23) i Makabija (11/23). Možda bi te brojke mogao dodatno da unaprijedi Dvejn Vašington koji se vratio iz NBA lige i čeka se još da i on uhvati takmičarski ritam i da se vrati na parket.

Pomak u igri se vidi u odnosu na početak sezone, jasno je da je potrebno vrijeme da potpuno novi tim "klikne" i da je to proces koji traje, ali da bi se dobijale ovakve neizvjesne utakmice i da ne bi sami sebi pravili veće probleme moraće svi u Partizanu da porade na skoku. Šut nekada ide, nekada ne, ali je jasno i Željku Obradoviću i njegovim saradnicima da na tome mora posebno da se radi. Naredni mečevi u eliti su u duploj evroligaškoj nedjelji protiv Monaka (30. oktobra u 20.45) kod kuće i Fenerbahčea u gostima (1. novembra u 18.45). Prije toga će dočekati Krku (26. oktobra u 19 časova).