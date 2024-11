"Partizanovi igrači rade nešto što drugi ne vide, a ja vidim": Đurović kritikuje crno-bijele, jedno mu smeta

Vlade Đurović pričao je o problemima Partizana i igri tima Željka Obradovića.

Partizan je poslije osam kola u Evroligi na skoru 2-6, doživio je četvrti uzastopni poraz pošto je u Parizu izgubio poslije neizvjesne završnice. Mogao je taj meč da ode na drugu stranu, ali su neke greške skupo koštale tim Željka Obradovića.

Šta je problem i zašto se ponavljaju iste greške kao prošle sezone? O tome je pričao Vlade Đurović. "Zvezda manje, Partizan ne znam koji put... U onoj plejadi igrača koji su bili ni ovih 14 novih, nema igrača odluke. Ovaj mali Karlik Džouns je dobar, nedostaje mu šut, zato ga puštaju samog za tri. Bolje bi i za tri šutirao iz driblinga, ima dobar šut iz driblinga, dobar prodor, šut iz mjesta mu je loš. Imao je odličnu partiju", počeo je Đurović priču za "Arenu sport".

Kritikovao je kapitena Vanju Marinkovića zbog velike greške i dodavanju koje je poklonio rivalu u Parizu.

"Marinković se i dalje čeka, dočekali smo ga da odigra najbolji meč do sada, nije spektakularno, ali je najbolje. Onda je sve uprskao, kao što je uprskao kada mu je lopta ispala na zakucavanju protiv Monaka. Poslije tajm-auta dodaje loptu protivniku u ruke i daje koš. Šta da uradiš kao trener? Nemaš šta, minut do kraja. Drugačije je da je napad Partizana krenuo sa plusom ne sa poenom zaostatka. Nilikina je ponovo bio sam, možda i protivnik hoće da on bude sam, možda su tako skautirali, možda da on bude sam, a ne neko drugi. Nije samo on kriv, promašio je Lundberg dva zicera, pa trojku. Ne znam. Tu, nešto ne štima, novi tim potpuno. Kritikovao sam Pantera stalno ranije, sada nema Kevina, Ledeja, drugih Amerikanaca. Partizan ima 2-6. Poraz od Virtusa najviše boli, da bi se plasirao mora da dobije Virtus u Bolonji, Armani i Bajern na gostovanjima i da skine još neki neočekivani skalp. Kod kuće mora sve da dobije da bi se plasirao. Sada je treći od pozadi, znate koliko timova ima po 2-3 pobjede više. Da bi ušao u 10 treba mnogo pobeda."

"Motkama ili kamenjem, moraju da dobiju"

Slijedi duplo evroligaško kolo gdje Partizan dočekuje Barselonu i Armani u beogradskoj Areni. "Partizan bi morao sa dvije, Zvezda sa jednom pobjedom izvanredno. Partizanu je teško da dobije obje, ali mora. Nema pravo na kiks, mora kod kuće da pobjeđuje, to je teško. Na vrhu tabele su Bajern i Žalgiris, dva tima koji nemaju veći budžet od vječitih, po kvalitetu igrača su slabiji od naših timova, ali su na vrhu jer igraju oštru odbranu, imaju sistem, atmosfera je dobra i u timu i na tribinama. U Bajernu ne igra Lučić, ali nema nezadovoljnih, svi igraju. Da li će biti među 8? Možda među 10... Ima mnogo da se igra. Izgleda da Realu mnogo fali Jabusele, ne mogu da vjerujem toliko da im fali. Musa ne znam zašto ne igra, ali će Real da uđe među šest sigurno, bez obzira na probleme."

Tvrdi da crno-bijeli moraju da nađu način da dobiju italijanski tim. "Što se Partizana tiče, mora da dobije Armani lako ili teško, da li motkama ili kamenjem, ali mora da dobije, sa Barselonom će biti na krv i nož. Zvezda je imala šansu, može i Partizan. Kao ime Barsa djeluje zastrašujuće, nije u košarci kao u fudbalu. Nije tako ubjedljiva, jeste u vrhu, to je u redu, ali ne tipujem na njih na fajnal-for, a kamoli za titulu"

"Gledaoci ne vide, ja vidim šta oni rade"

Kritikovao je igrače Partizana zbog stava.

"Partizanovi igrači se malo, kako da kažem, pokazuju svoje nerve, karakter i strah koji običan gledalac ne vidi, ja to vidim. Postigne koš iz kontre, povede i vidiš igrača koji se kezi publici, udara se u grudi, ljubi dres, to su maniri malih igrača i malih klubova. Partizan je veliki klub, kad je Partizan poveo u Parizu, sala se obrušila, gori sve. Jeste Partizan imao podršku kao da nije bilo gostovanje, zato boli poraz. Pariz jeste divlji tim koji može svima da smeta. U vrijeme kada sam ja igrao Kup Koraća, Pariz nije postojao na karti u košarci. Mora Partizan da gleda drugačije, kao što igrači Reala gledaju, kao Hezonja kada je rekao da su oni Real, tako treba da razmišlja i igrač Partizana, igraš za prvaka Evrope, kakav Pariz, Alba, Asvel, Partizan je veći klub. Mnogo ističu nešto slušamo našeg trenera, mi ćemo sve, a utakmice se gube. Dajte sve, bacajte se, pusti to ko je trener, ko vodi i šta. Pomislio sam da su Parižani u jednom momentu malo budalasti, da upotrebim grub izraz. Neke crne helanke, noge kao štiglić, takav igrač sa takvim imidžom ne bi mogao da igra u Realu koji to gleda drugačije. Slušam izjavu Šortsa poslije meča, nije tako budalast, mnogo dobra, sa respektom prema Partizanu da su analizirali, gledali, srećni zbog pobjede. Bez spominjanja trenera, igrači na terenu odlučuju. Uzmi, baci se, skoči, zakucaj, slično."

Za kraj je prokomentarisao Evroligu uopšte. "Neki kažu da bi smijenili Mesinu, ne vjerujem u to, tamo je legenda kao Željko Obradović kod nas, ali Real mora nešto da uradi da bi se vratio tamo gdje jeste. Kampaco igra izvanredno svaki meč i ne mogu ništa, nevjerovatno", zaključio je Đurović.