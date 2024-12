"Najvažnija utakmica sezone za nas!" KK Borac dočekuje Slovence na novom parketu - za drugi krug ABA 2 lige!

Crveno-plavi će odmjeriti snage sa Ilirijom u petom kolu grupne faze drugorazrednog jadranskog takmičenja.

KK Borac Banja Luka odigraće u utorak uveče od 18.00 časova najvažniju utakmicu u dosadašnjem toku sezone.

Na novom parketu dvorane Borik, crveno-plavi će ugostiti slovenačku Iliriju u okviru petog kola preliminarne grupne faze ABA 2 lige, a u slučaju da ostvare trijumf, kolo prije kraja će obezbijediti plasman u drugi krug.

"Nama je ovo najbitnija utakmica sezone i simbolično je što je u prvom dijelu sezone prva utakmica isto bila protiv njih, na njihovom parketu. Ovog puta igramo na našem terenu, isti protivnik, talentovana su i mlada ekipa. Imaju isto šansu da se kao i mi plasiraju u drugi krug takmičenja. Biće teško, siguran sam, ali mislim da smo se, kako smo dobro radili u prethodnom periodu, dobro spremili i da ćemo dobro odigrati. Raduje me što igramo prvu utakmicu u ABA 2 ligi u našem Boriku, na novom parketu. Nadam se da će momci dobro reagovati i da ćemo uz podršku publike pobijediti", rekao je trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić na konferenciji za novinare.

Ekipa će, ističe strateg Banjalučana, imati vremena da osjeti novi parket u banjalučkom hramu sporta.

"Imaćemo danas jedan trening, iskoristićemo maksimalno. Odradićemo trening dva sata, neće biti toliko intenzivan, ali ostaćemo da momce namjeste ruku, osjete parket i uslove. Odavno nismo trenirali u Boriku i nadam se da ćemo se brzo prilagoditi."

Igrački kadar je povoljan, uz odsustvo dva igrača koji već duže vrijeme ne treniraju sa ekipom.

"Dva igrača od ranije nisu sa nama, to su Kristijan Ateljević i Boris Dragojević. Nadam se uskoro brzom oporavku i njih dvojice i za nekih sedam do deset dana mislim da će i oni biti u ekipi. Ostali momci su zdravi."

Pritisak na spoljnim pozicijama, podvlači Šćekić, najveća je prednost banjalučke ekipe u ovom duelu.

"To nas izdvaja u čitavoj ABA 2 ligi, ali i u bh. prvenstvu. To najbolje radimo, igramo čvrstu odbranu, i to prije svega potiče od tih igrača na spoljnim pozicijama, Herisa, Gavrića, da ih sad ne nabrajam sve. Sigurno da nam je to identitet i ono čega se protivnici boje", zaključio je Šćekić.

Bek Nikola Šarić podsjetio je, u najavi meča, na sjajan niz ekipe u proteklom mjesecu.

"U novembu smo odigrali bez poraza, pet pobjeda zaredom smo upisali i nadamo se novoj pobjedi. Dobro smo trenirali, atmosfera u ekipi je sjajna i očekujemo dobru utakmicu", navodi 19-godišnji bek crveno-plavih.

