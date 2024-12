"Igokea m:tel protiv Partizana da bude hrabra i odvažna"

Košarkaši Igokee m:tel u nedjelju od 17 časova dočekuju Partizan u 11. kolu ABA lige.

Izvor: Aba liga/Ivana Dergez

Poslije četiri uzastopne pobjede u Evroligi, a ukupno šest vezanih trijumfa u svim takmičenjima, crno-bijeli će u nedjelju gostovati u Laktašima, gdje su nesumnjivo favoriti.

Ipak, s obzirom da su "igosi" takođe u seriji od tri uzastopne pobjede u regionalnom takmičenju i FIBA Ligi šampiona, trener Igokee m:tel Nenad Stefanović je u najavi meča istakao da će dati sve od sebe da odigraju najbolje što mogu u ovom momentu.

Očekuje se puna dvorana u Laktašima kao i prethodnih sezona, i odlična utakmica.

"Nakon utakmice protiv Partizana u pripremnom periodu apsolutno smo se svi složili da je to tim koji će igrati dobro ove sezone, da im je potrebno da kliknu i da neke stvari legnu i to se desilo nakon pobjede u 'vječitom derbiju' protiv Crvene zvezde i od tog momenta zaključno sa pobjedom protiv Panatinaikosa mislim da oni igraju možda i najbolju košarku u Evropi trenutno. Što se nas tiče imali smo podjednako vrijeme za pripremu i odmor, kao i oni, znači jedan trening što svakako nije dovoljno, međutim identitet ovog tima je da u svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo, da se nadigravamo, tako da od mojih očekujem da budu koncentrisani, motivacije sigurno neće nedostajati i da budu hrabri i odvažni pa ćemo vidjeti za šta će to biti dovoljno", rekao je Stefanović, a prenio klupski sajt.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kapiten "igosa" Dragan Milosavljević je istakao da su crno-bijeli favoriti.

"Očekuje nas utakmica s Partizanom koji trenutno najbolji u ABA ligi. To je evroligaška ekipa koja ima veliki roster kvalitetnih igrača. Mi moramo da odgovrimo na njihovu čvrstinu, skok i trčanje. Ono što je bitno da budemo svih 40 minuta u utakmici koncentracijom i da odgovorimo što je bolje moguće. Mi nemamo pritisak, oni su favoriti tako da očekujem dobru utakmicu", izjavio je Milosavljević.

(MONDO)