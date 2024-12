Grobari iz Republike Srpske dočekali košarkaše Partizana u Laktašima (VIDEO)

Pogledajte kako su košarkaši Partizana dočekani pred meč u Laktašima.

Izvor: Twitter/KK Partizan NIS

Partizan u nedjelju od 17 časova gostuje Igokei m:tel u okviru 11. kola ABA lige, a kao i uvijek u Laktašima - imaće veliku podršku navijača na tribinama.

To se moglo vidjeti i dan uoči utakmice kada su navijači Partizana stigli pred hotel u koji su smješteni igrači, gdje su ih pjesmom i bakljadom dočekali, a to je čini se posebno obradovalo strance u crno-bijelom. Brendon Dejvis se čak i skinuo i radovao se sa njima. Odmah su izašli na terase i otpozdravili navijačima, a evo kako je to i izgledalo:

GDE GOD TI DA IGRAŠ, TU SU TVOJI GROBARI!#KKPartizan#ABALigapic.twitter.com/XEIPzIML6U — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)December 7, 2024

Podsjetimo, Partizan u ABA ligi ima skor 10-0, dok je u Evroligi vezao četiri uzastopne pobjede.

(MONDO)